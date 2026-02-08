恭賀高市早苗取得大勝 賴清德：期待台日合作促進印太和平與繁榮

日本眾議院選舉今（8）日進行投開票，首相高市早苗領導的自民黨和維新會組成的執政聯盟，取得大幅度的勝利。對此，總統賴清德晚間也在社群平台表達祝賀。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

據日媒《NTV》截至當地時間晚間8時（台灣時間當晚7時）的出口民調，自民黨約為305席、日本維新會36席，相當於一開票就過三分之二，達「過半多數」233席，該門檻即維持政權、確保首相提名與預算通過的最基本底線。

對此，賴清德晚間也在社群平台X發文表示，誠摯恭喜高市早苗首相在今日大選中取得勝利，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對您領導力與願景的信任與期待。這不僅是對執政成果的肯定，更是對您推動國家長遠發展的明確支持。

廣告 廣告

日本首相高市早苗。（圖／路透）

賴清德還提到，期待與高市合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。願您的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。祝願日本永續發展、人民安康。

延伸閱讀

影/痛批民進黨消費林義雄 歷史哥轟：有需要他當聖人不需要就當廢人

自製海鯤號海試影片曝光 賴清德：相信國人和他一樣感動

國防預算卡關美方施壓台灣在野黨 鄭麗文：癥結在賴清德