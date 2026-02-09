恭賀高市早苗大勝 蕭美琴談世紀血案:歷史悲劇不斷提醒後輩

財經中心／唐詩晴、廖文璞 台北報導

副總統蕭美琴，受邀出席日本天皇華誕慶祝酒會，致詞時率先恭喜，友台的日本首相高市早苗，在大選獲得民意支持，期待台日未來有更多合作機會，針對中國再度呼籲日方撤回「台灣有事」言論，蕭美琴堅定表達，區域和平穩定，是各方共同責任，更開口談及世紀血案風波，直言歷史的悲劇及傷痕，不斷地提醒著我們，民主自由得來不易。

日本國歌在台響起，日本天皇將在2/23迎來66歲生日，台日政要齊聚，謝長廷、吳釗燮、顧立雄，再到副總統蕭美琴，都到場表達祝福。

副總統蕭美琴：「在此我也要特別恭賀，高市早苗首相順利獲得，日本廣大民意的托付與支持，這份強大的民意基礎，不僅肯定高市首相卓越的領導，更象徵台日之間，穩定的夥伴關係也將更趨堅實。」

友台的日本首相高市早苗，率領自民黨在國會大選，獲得民心，大獲全勝，但在國民黨主席鄭麗文公開唱衰，局勢恐變「日本有事、台灣有事」之際，立法院副院長江啟臣，站在一幫綠營旁，顯得有點突兀，北京政府甚至在高市當選後，要求日本，收回台海有事言論。

副總統蕭美琴在日本天皇華誕慶祝酒會受訪談及台日關係、台灣有事說及世紀血案風波。（圖／民視新聞)副總統蕭美琴：「區域的和平穩定，是各方各利益相關者大家共同的責任，那也是全球對於這個區域的期待。」

蕭美琴致詞時提及，將投入國防預算，展現守護台灣主權決心，更喊話國人，支持台美對等關稅談判團隊，本周赴美，走完最後一哩路，不過針對「世紀血案」風波延燒，曾探視過林義雄的她，語重心長。

副總統蕭美琴：「歷史的悲劇以及傷痕，都不斷的提醒著我們後輩，我們都有責任要來守護台灣的民主，即便面臨著許許多多內外的挑戰，民主自由得來不易。」

日台交流協會台北辦事處代表片山和之：「在不透明性與不穩定性，增加的嚴峻國際環境中，我希望與各位一起努力，日台夥伴關係進一步發展。」

蕭美琴恭賀高市早苗大勝 談世紀血案：歷史悲劇不斷提醒後輩

日台交流協會台北辦事處代表片山和之夫妻，替日本各縣市名特產站台宣傳。（圖／民視新聞）民主得來不易，守護區域和平，成為台日共識，日本駐台代表，親自做栗子蒙布朗，把沖繩豬肉、秋田釀酒、福島水蜜桃汁等各縣市名特產，一一介紹給台灣，但兩國情誼當前。

日台交流協會台北辦事處代表片山和之：「（希望）日本能夠為前年的世界12強賽雪恥。」

相約下月WBC世界棒球經典賽，還是各憑本事。

