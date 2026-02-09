恭賀高市早苗續任首相 賴清德：盼台日攜手面對區域挑戰

賴清德表示，期待與高市早苗合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。（圖／侯世駿攝）

日本眾議院選舉8日投開票，自民黨總裁、日本首相高市早苗將續任首相。賴清德總統8日晚間在X平台推文致賀表示，期待與高市合作，願高市的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。

賴清德在X平台推文指出，誠摯恭喜高市早苗在大選中取得勝利，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對高市領導力與願景的信任與期待，這不僅是對執政成果的肯定，更是對高市推動國家長遠發展的明確支持。

賴清德說，期待與高市早苗合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮，願高市的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。祝願日本永續發展、人民安康。

