恭賀高市早苗「贏得歷史性勝利」 蔡英文PO合照：盼台日情誼更深化穩固

日本眾議院在8日進行改選，首相高市早苗領軍的自民黨大獲全勝拿下316席，不但單獨過半，與維新會加起來的執政聯盟更是超過3分之2的絕對多數席次。對此，前總統蔡英文今（9）日也在臉書發文和分享兩人合照，恭賀高市早苗。

蔡英文在臉書發文提到，「恭喜高市總理贏得這場歷史性的勝利，我要致上最誠摯的祝賀」。

蔡英文表示，面對充滿挑戰與不確定性的國際局勢，她深信高市總理穩健的領導，一定能帶領日本繼續強而有力地向前邁進。

日眾院改選，自民黨拿下壓倒性勝利。（圖／路透）

蔡英文還說，同時，她也期盼台日之間已建立起的堅實互信與友好情誼，在未來能夠持續深化，更加穩固。

高市早苗人氣帶動全黨氣勢，狂掃316席。（圖／路透）

事實上，日本眾議院8日進行改選，今日上午確定全部465席的席次。由高市早苗領軍的自民黨大獲全勝拿下316席，不但單獨過半，與維新會加起來的執政聯盟更是多達352席。現在更因為在比例代表制贏得太多席次，導致名單上的候選人不足，必須拱手讓出14席，足見自民黨的壓倒性勝利。

