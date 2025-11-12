恭賀 ! 1213期封面故事個股威剛 一張獲利3萬7 延續月均線續抱
文 ‧ 陳春霖、杜立羽
理周投研部指出，大盤平均本益比約27倍，記憶體股多已達高檔，唯獨威剛僅約15倍，評價明顯偏低。法人估計，其OEM訂單具遞延效應，第三季財報可望優於預期，全年EPS上調至11.3元，若給予25倍本益比，目標價上看282元。
近期記憶體現貨價格大漲，DDR4 16Gb單月漲幅高達40%，DDR5也上漲逾20%，推動整體族群走強。威剛營收以PC/NB市場為主，DRAM模組占比逾六成，並與三星、美光合作。公司正積極布局AI伺服器、工控與電競市場，以分散需求波動，法人看好其後續營運成長動能。
後續觀察目前資金持續火熱湧入記憶體，熱度不減不預設立場，持續觀察出量後低點不被跌破，代表市場參與者持續獲利延續買盤力道，現階段觀察月均線以及200元大關作為短線停利重點。
