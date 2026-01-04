恰米娜登《紅白》 肉色戰袍「大開M字腿」遭轟：低俗

恰米娜登《紅白》掀熱議。（圖／翻攝自恰米娜IG）





日本年度音樂盛事《第76回NHK紅白歌唱大賽》在跨年夜登場，今年創下35.2%的超高收視，表演內容也掀起網友討論。其中，嘻哈歌手恰米娜（Chanmina）身穿肉色緊身服裝，並做出正面開腿的動作，慘遭部分網友痛批「低俗」。

恰米娜當天身穿與膚色相近的肉色緊身衣，下半身搭配同色極短褲，並由男性舞者抱著進場，展現女王般氣勢，其中有一段舞蹈更是對著鏡頭M字開腿，加上舞台燈光及角度的關係，掀起部分網友熱議，「NHK竟然允許這種尺度」、「有點低俗無法接受」。

不過也有人替恰米娜說話，認為她的表演極具張力令人驚艷。事實上，這是恰米娜首次登上《紅白》，也有人提起2006年DJ OZMA在表演時和舞者脫掉衣服，穿著緊身衣熱舞，結果遭到觀眾抗議，從此被《紅白》封殺。



