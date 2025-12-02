「恰」是妳的溫柔？邱議瑩撕恰北北標籤喊「私下很溫柔」

積極爭取民進黨2026高雄市長提名的立委邱議瑩。（圖／東森新聞）





積極爭取民進黨2026高雄市長提名的立委邱議瑩，過去被貼上「恰北北」的標籤，如今她自嘲自己是「該恰就恰」，私底下很溫柔，試圖翻轉螢光幕前形象。現在有英系跟蘇系支持的邱議瑩聲勢水漲船高，外界聚焦，若英蘇聯盟在2026選戰中表現亮眼，是否會衝擊賴總統2028的連任之路。

記者vs.立委（民）邱議瑩：「妳問鄉親說妳有『恰北北』這件事情嗎？」

選舉果真能使人溫柔嗎？笑瞇瞇的眼，甜美微笑的嘴，這樣迷人的邱議瑩你看過嗎？

立委（民）邱議瑩：「私底下平常的我其實是非常溫柔的，所以我覺得為了公平正義『該恰就恰』。」

什麼時候是該恰就恰？立委（民）邱議瑩vs.立委（國）羅智強：「你是沒被人打過喔。」

這是為了公平正義，當年在法務部長室，這無影腳一踹，對她來說是「該恰就恰」。立委（民）邱議瑩：「其實很多人從電視媒體上會覺得我是恰北北，但是通常我是該恰的時候就恰。」

為了高雄要挺身而出，真符合邱議瑩當前積極爭取2026高雄市長提名，邱議瑩的溫柔能否承接陳其邁的溫暖，在前行政院長蘇貞昌力挺站台，又有陳其邁支持下，真可謂英蘇聯軍勢不可擋。

立委（民）許智傑：「民進黨最後一定會大團結，我們兄弟姐妹爬山，各自努力也互相尊重，沒有對抗問題，議瑩跟我是好朋友，她也是很好相處的呀。」

英系蘇系積極布局2026縣市首長，包括新北蘇巧慧、嘉義縣蔡易餘，若能成功拿下或開出不錯票數，恐怕總統2028連任之路會受到挑戰，英蘇聯盟成為黨內不可輕忽的派系。

立委（民）邱議瑩：「為不公不義的事情，爭取的時候我該挺身而出，我就會挺身而出不讓高雄被欺負，這個也是我的原則。」

該恰就恰的邱議瑩，在英蘇聯軍支持下，就願那東風再起，只為那投票的手，因為恰是她的溫柔。

