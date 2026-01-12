悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」

唐禹哲在中國受訪時坦承有11歲私生子。（翻攝唐禹哲臉書）

女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。

唐禹哲和蘇小軒的兒子已經四歲，蘇小軒是台灣大金空調總代理、和泰興業董事千金，兩人低調了一陣子，生了小孩才登記結婚。不過唐禹哲另外被爆與前女友在未婚狀況下孕育了一個孩子，共同討論後決定生下並一起撫養照顧，他和前女友雖已分手，但仍共同撫養，當時在中國受訪時坦承此事。

倪安東2010年與圈外女友Vivi隱婚生女，直到2014年才公開女兒Chloe出生，當時已經三歲，他曾為隱婚生女一事落淚，對妻女感到愧疚，但2017被爆出軌女星管罄，與前妻Vivi的婚姻破裂，目前和管罄也已結婚。

倪安東2010年與圈外人Vivi隱婚生女，直到2014年才公開，之後兩人也已離婚。（翻攝倪安東臉書）

謝金燕2009年爆出與一名12歲的男孩互動親密，被懷疑就是她兒子，一開始她不回應，之後才發簡訊承認此事，並強調是要給家人空間，間接承認生子，但直到現在仍不知孩子父親的身分。謝金燕去年以親筆信回應，「在24歲生了一個可愛的寶寶，我不需要逢人解釋，」目前估計兒子已經25、6歲。

謝金燕當年被爆兒子已經12歲時並未正面回應。（翻攝謝金燕臉書）

