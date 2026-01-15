悅馬新猷春聯特展南市永華市政中心開展 為傳統春聯藝術增添當代墨香

「悅馬新猷．湛墨創意春聯特展」師生創意春聯展覽於南市永華市政中心開展，指導老師邱怡強以創新思維活化傳統，為春聯藝術增添當代墨香。（記者李嘉祥攝）

農曆丙午馬年即將到來，一場別開生面的「悅馬新猷．湛墨創意春聯特展」師生創意春聯展覽15日起至2月25日於臺南市政府永華市政中心二樓中庭登場；指導老師邱怡強以創新思維活化傳統，運用圓形模具設計美學，結合Q版十二生肖與傳統國畫技法，創作出既保留藝術精髓又充滿趣味溫度的可愛春聯作品，期望在創意與傳承間找到平衡，為傳統年味文化注入當代墨香活力，也讓古老的春聯藝術以全新面貌與現代觀眾對話。

秘書處長黃國照表示，邱怡強父母邱明星與闕金玉伉儷為臺南知名書畫名家，曾出版「懷玉墨痕：孟庸邱明星仲希邱闕金玉伉儷書畫專輯」，並於2009年在故鄉麻豆成立「邱明星書法藝術館」弘揚書法藝術；邱怡強老師在父母薰陶下奠定書畫基礎與深厚素養，高雄師範大學國文系書法研究所畢業後，曾任教美術班書法、教師研習營書畫篆刻，主持湛墨工作室及社區書畫班，並常應邀擔任國語文競賽、書法比賽評審及主辦「孟庸書藝獎全國書法比賽」，去年邁入第16屆，此次展覽是邱老師為弘揚父母書畫藝術薪傳及快樂學習精神具體實踐。

邱怡強老師指出，春聯文化源遠流長，是華人社會迎接新年重要傳統習俗，然隨著時代變遷，手寫春聯傳統面臨嚴峻挑戰，大量印刷春聯便利性和低成本迅速占領市場，使傳統書法書寫春聯技藝逐漸式微，願意投入時間學習與創作的人越來越少；如何在現代快節奏生活中保存這門珍貴的文化遺產，成為當代書法家與文化工作者關注重點，此次展覽正是回應此一挑戰的創新嘗試，期以年輕世代喜愛的可愛風格重新詮釋傳統，吸引更多人關注並參與春聯文化傳承。

秘書處也說明展場中二件引人注目作品，「馬迎富貴」採小春聯菱形構圖，中央為金色圓形古錢幣，四周環繞迎春花卉，黑白相間Q版可愛馬從花叢中探出，寓意馬上富貴圓滿；「馬到成功」作品中Q版馬臉龐圓潤，身穿金色紋飾盔甲戰袍，將駿馬的英勇形象與Q版萌系風格完美結合，威風又討喜，圖下方古錢幣書寫進寶、吉祥、平安、有財，展現丙午馬年的威武氣勢及新年喜氣。二件作品皆巧妙融合傳統節慶元素與現代可愛美學，既有文化底蘊又充滿童趣，展現出春聯藝術的無限可能，歡迎藝文愛好者及關心傳統文化民眾踴躍參觀，感受傳統春聯文化魅力及見證書法藝術的創新與傳承。