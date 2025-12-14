悉尼海灘恐襲致12死：多國領袖震驚發聲 以色列亦批澳政府

（德國之聲中文網）當地時間周日（12月14日）傍晚，在澳大利亞邦迪海灘（Bondi Beach）舉行的猶太節日活動“海邊的光明節”上發生槍擊事件，造成至少12人死亡、近30人受傷。澳大利亞警方和官員將此事件定性為恐怖襲擊。

新南威爾士州警察總監馬爾·蘭揚（Mal Lanyon）在新聞發布會上表示，一名嫌疑槍手被當場擊斃，另一名情況危急，正在搶救中。已有至少29人被送往醫院接受治療，其中包括兩名警察。

蘭揚還透露，警方正在調查是否有第三名槍手涉案，同時排爆小組正處理多枚疑似簡易爆炸裝置。 澳大利亞高級情報官員邁克·伯吉斯（Mike Burgess）表示，其中一名嫌疑人此前已在當局監控名單中，但並未被視為迫切威脅。

澳方召開緊急會議

此次槍擊事件是自2023年10月以色列與哈馬斯戰爭爆發以來，澳大利亞國內一系列反猶事件中最為嚴重的一起，之前已有猶太教堂、建築及車輛遭到攻擊。

澳大利亞一向被視為全球最安全的國家之一，大規模槍擊案極為罕見。這是自1996年塔斯馬尼亞州旅游景點發生35人死亡的槍擊案以來，澳大利亞最嚴重的類似事件。

澳洲總理阿爾巴尼斯召集國家安全委員會緊急會議，並譴責此次襲擊，稱“這場襲擊所展現的邪惡令人難以想象”。“這是一起專門針對澳大利亞猶太人的蓄意襲擊，發生在光明節的第一天——原本應是一個充滿喜悅與信仰的日子。”阿爾巴尼斯補充道：“在這個國家的黑暗時刻，警方和安全機構正全力追查所有與這場暴行有關的人員。”

混亂之中出英雄

有目擊者稱，襲擊持續約10分鐘，數百人在邦迪海灘和附近街道、公園中驚慌逃命。警方表示，僅光明節活動就吸引了約1000人參加。

社交平台X上傳出多段視頻，顯示人群尖叫奔逃、警笛四起。一段視頻中，一名身穿白襯衫的男子沖向一名穿深色上衣、手持步槍的男子。他從背後將對方撲倒，徒手奪下其步槍，隨後將槍口反指向該男子。視頻隨後顯示，身穿深色上衣的男子站立不穩，向後退向一座橋的方向，而橋上當時還有另一名槍手。與此同時，這名旁觀者將槍放在地上。

路透社通過多段經過核實的輔助影像確認了這段視頻的真實性，這些畫面顯示的是同一批男子。路透社還核實，視頻中出現的持槍者，與其他經核實影像中被警方包圍的嫌疑人是同一批人，依據是他們的服裝特征一致。



這段記錄路人英勇行為的視頻迅速在社交媒體上傳播開來，許多人稱贊該男子的勇氣。目前，該男子的身份尚未公布。新南威爾士州州長克裡斯·明斯（Chris Minns）表示，這是他“見過最令人難以置信的場面”。他說：“一名男子走向一名剛剛向民眾開槍的槍手，獨自一人將其繳械，冒著生命危險，拯救了無數人的生命。”

以色列政府公開批評

恐襲事件發生後，以色列總統艾薩克·赫爾佐格（Isaac Herzog）表示，那些到海灘點燃光明節第一支蠟燭的猶太人，遭到了“卑劣恐怖分子”的襲擊。

以色列外交部長吉迪恩·薩爾（Gideon Saar）對槍擊事件表示震驚，並指責澳大利亞政府在多次警告後依然“未能警醒”。 他說：“這是過去兩年來澳大利亞街頭反猶情緒泛濫的直接後果，‘全球化起義’（Globalise the Intifada）等煽動性口號如今變成了現實。”

多國領導人表態

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz, 又譯“默茨”）稱此次恐襲事件令他“震驚得無言以對”。他在社交平台 X 上發文表示：“這是對我們共同價值觀的攻擊。我們必須制止反猶主義——無論是在德國，還是在世界各地。”

歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也表示 “對邦迪海灘的悲劇性襲擊深感震驚”，“我向遇難者的家屬和親人致以誠摯慰問”。她在X平台上寫道：“歐洲與澳大利亞以及全球猶太社群站在一起。我們團結一致，反對暴力、反猶主義與仇恨。”

英國首相斯塔默表示，針對悉尼猶太人聚會的致命襲擊“令人作嘔”，並強調：“英國將始終與澳大利亞以及猶太社群站在一起。”

法國總統馬克龍譴責這起襲擊，並誓言法國將“毫不懈怠地打擊反猶仇恨”。

意大利總理梅洛尼在X平台上表示，她對“來自悉尼的悲慘消息深感悲痛”。她補充說：“意大利再次堅定譴責一切形式的暴力和反猶主義，並向遇難者表示哀悼。”

烏克蘭總統澤連斯基在X平台上表示，烏克蘭“在面對這起發生在悉尼邦迪海灘、針對猶太社區的殘忍恐怖襲擊時，與澳大利亞站在一起”。他強調：“恐怖與仇恨絕不能得逞——必須在任何地方、任何時候將其擊敗。”

美國國務卿魯比奧表示，美國“強烈譴責”邦迪海灘發生的襲擊事件。他在X平台上寫道：“反猶主義在這個世界上沒有立足之地。我們為這起可怕襲擊的受害者、猶太社群以及澳大利亞人民祈禱。”

作者: 德正 (路透社、美聯社、德新社、法新社)