悍圖方舟：13艙景的視覺符碼 羅東啟航

由宜蘭縣政府主辦的《悍圖方舟：13艙景的視覺符碼》昨（六）日下午二時起在羅東文化工場天空藝廊隆重登場，展覽以「方舟」為核心意象，象徵在時代洪流中的庇護、重生與堅定信念，也呼應悍圖社作為臺灣極具代表性的長青藝術團體，近三十年來始終以堅毅姿態在當代藝術航道中前行。

展期至一一五年三月十五日，邀請民眾一同「登艙」《悍圖方舟》在十三位藝術家形構的「艙景」間漫遊，感受作品所承載的生命經驗與時代記憶。

悍圖社由楊茂林、吳天章、陸先銘等十三位重量級藝術家組成，運用繪畫、裝置與影像等跨媒材創作，共同形塑多元且具生命力的視覺圖景。唐唐發以庶民飲食記憶連結鯖魚、鴨賞等地方特色，藉由《青菜攤》、《鮮魚攤》等作品營造「美術館中的市場」，呈現富含生活氣息的文化場景，開啟觀眾觀看日常與藝術的新視角；鄧文貞以細膩筆觸再現原住民生活與生態，映照蘭陽平原的族群歷史；郭維國則以員山機堡與二戰痕跡為線索，探討地方與時代記憶的交織。