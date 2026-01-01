悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂

示意圖。取自Pexels



發生在高雄的真實案例！尤女與蕭男協議離婚，某天，尤女見蕭男坐在沙發上，半躺半坐睡著，持滾燙的熱水，往蕭男身上淋下去，熱水集中在蕭男的褲檔，他痛到驚醒，趕緊脫下褲子，裸著下體逃往門外求救。全案上訴後近日遭最高法院駁回，尤女殺人未遂罪判處有期徒刑5年8月定讞。

事發在2022年3月9日，尤女撞見蕭男半躺坐姿，伸直雙腿、閉眼睡覺，拿起一大壺熱水，朝著蕭男的頭部、胸部淋下，熱水集中在褲襠處，蕭男痛到驚醒後，趕緊脫下褲子，跑到門外求救。

判決書揭露，尤女曾任鋼琴老師，與蕭男婚後感情不睦，甚至上演肢體衝突，蕭男曾在2021年9月遭毆打後，聲請法院核發家暴保護令獲准。

全案發生在雙方協議離婚期間。尤女稱「我當時在廚房切水果，聽到熱水瓶破裂倒下聲音，就看到蕭男被熱水燙到。」不過，根據相關的證據，法官認為是尤女推託之詞，一、二審法院，尤女遭判處有期徒刑5年8月。全案再上訴，最高法院12月30日駁回上訴。全案定讞。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

