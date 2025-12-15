悍婆婆1小時打她2巴掌幹譙 媳婦不忍了怒告

強悍婆婆1小時內兩度打媳婦巴掌並罵3字經，南投地院以違反保護令罪，判處拘役30日。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣一名強悍的婆婆，與媳婦住一起，婆婆個性兇悍對媳婦言語肢體施暴，媳聲請到保護令不到1個月，婆婆即對媳婦打巴掌並罵3字經，1小時後再搧巴掌開罵，媳婦提告，南投地院將悍婆婆依違反保護令罪名判拘役30日。

南投縣50歲的史姓婦人，與年輕媳婦同住，婆婆兇悍，與媳婦關係不睦，媳婦向法院聲請保護令，法院去年7月下旬核發，去年8月18日，婆媳再度爭吵，晚間8點史婦對媳婦開戰，打媳婦一巴掌並罵「XX娘」，1小時後戰火未平息，史婦再度對媳婦搧巴掌，並再罵「XX娘」，媳婦到派出所報案指婆婆施暴違反保護令。

廣告

史婦不滿媳婦聲請保護令，對其不滿日漸擴大，做筆錄時仍怒氣難消，但後來承認不對，因其沒有前科紀錄，南投地檢署檢察官起訴，聲請簡易判決，南投地院近日依違反保護令罪，判處史婦拘役30日，若易科罰金折合3萬元。

