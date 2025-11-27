「悍將小富翁理財營」登場 北富銀攜球星陪小球員學理財、推廣基層運動

台北富邦銀行今（27）日於新莊悍將分行舉辦「悍將小富翁理財營」，邀請新北市二重國中棒球隊22位小球員參加。業者提供



台北富邦銀行今（27）日在新莊悍將分行舉辦「悍將小富翁理財營」，邀請新北市二重國中棒球隊 22 位小球員參與，活動結合金融教育與棒球元素，並由富邦悍將投手歐書誠到場陪伴，帶來最貼近孩子的理財體驗課程。

活動一開始，小球員見到偶像歐書誠立刻熱情圍上前合影、提問，現場氣氛熱絡。歐書城分享自身職棒生涯、理財觀念，鼓勵孩子們在追夢過程中，也要從小建立正確金錢觀。北富銀講師則帶領學童認識日常金融知識、防詐觀念，並安排提款、換匯、ATM 操作等「小小行員」體驗，寓教於樂。

廣告 廣告

富邦悍將投手歐書誠大方分享自己的運動生涯規劃與理財經驗。業者提供

北富銀指出，運動員收入波動大、職涯短暫，愈需要提早建立理財與資產管理能力，這也是「悍將／勇士小富翁理財營」最大的特色──課程內容更貼近運動員生涯規劃需求，希望幫助喜愛運動、立志打球的孩子，培養面對未來的金融素養。

該理財營自 2023 年開辦以來已連續三年舉行，累計吸引興穀國小、土城國小、二重國中等7校、逾130名棒球及籃球隊小球員參與，並邀請悍將及勇士球星分享經驗，深受師生肯定。

北富銀長年深耕台灣基層運動，自 1993 年起贊助富邦公牛隊至今，並長期支持新北市三級棒球賽事，同時也投入籃球、馬拉松與多項運動賽事。該行也是全台唯一擁有職棒、職籃主題分行的銀行，並推出雙球聯名卡「富邦悍將勇士聯名卡」，持續以金融結合運動，落實企業社會責任。

更多太報報導

高雄海神寒冬送暖 弘道老人基金會圓夢行計畫陪伴長輩看海體驗藍晒顯影

懷孕生子壓力大！逾5成女性感職場歧視 勞動部擴大檢查、公布企業名稱

Fed主席鴿派人選激勵！新台幣拉出連三紅 盤中閃見31.2字頭