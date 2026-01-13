悍將教練團到位 日籍教練全面扛要職

富邦悍將完成新球季教練團布局規劃，13日公布正式教練團名單。除日前已宣布一軍總教練由日籍教練後藤光尊出任外，二軍總教練同樣由日籍教練酒井忠晴擔任，並邀請選手時期曾以測試洋將身分加入悍將的福永春吾出任基地投手育成及復健部門教練。高國輝升任一軍打擊教練，甫引退的林哲瑄則接任二軍外野教練。

展望2026年球季，悍將一軍由後藤光尊領軍，首席教練由日籍教練森野将彦擔任，並同時兼任打擊教練；高國輝升任一軍打擊教練。投手教練由許銘傑續任，林正豐升任一軍牛棚教練，捕手教練則由具豐富經驗的日籍教練山哲也擔任。守備與跑壘方面，內野由葉竹軒負責，外野則由詹智堯指導。體能訓練部分，根本淳平升任體能統籌教練，並與杜正文合作，協助球員在整季賽程中維持良好體能狀態。

二軍方面，總教練由酒井忠晴擔任，並同時負責內野守備指導。投手教練團由島﨑毅與郭勇志共同組成，負責投手養成與比賽調度；打擊教練則由陳品捷與美籍教練鮑伊分工合作，協助年輕野手建立穩定的打擊機制。守備與跑壘訓練方面，內野教練由施金典擔任，外野教練則由今年球季引退的林哲瑄接任；捕手教練為黃浩然。體能訓練由陳柏穎與劉保賢共同執行，全面強化二軍選手比賽基礎與實戰銜接能力。

悍將球團表示，新球季將借重多位資深外籍教練的經驗，與本土教練團隊相互搭配，以「一軍穩定、二軍扎根、基地銜接」為核心方向，期盼透過完整教練體系持續提升球員養成效率，為球隊長期戰力奠定更穩固的基礎。

此外，執行副領隊林威助指出，新球季同步整合基地復健與育成體系，由日籍教練福永春吾擔任基地復健兼投手育成部門教練，專責投手傷後回歸與長期養成規劃；基地野手打擊教練蔡建偉、野手守備教練徐育澄則協助傷後復健球員與年輕選手逐步累積比賽能力。

在人事調整方面，球團與陳連宏、林琨笙及廖剛池三位教練合約期滿後不續約，富邦悍將也感謝三位教練過去對球隊的付出與貢獻。

富邦悍將自1月3日起展開以年輕球員為主的重訓體能營，預計1月20日全員展開新球季春訓，並於2月4日舉辦開訓典禮，正式迎接新球季挑戰。(編輯：宋皖媛)