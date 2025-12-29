悍將正式續約魔力藍與鈴木駿輔 成績、態度有目共睹

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

富邦悍將持續為新球季布局外籍戰力，球團今（29）日宣布，已與本季表現出色的洋投魔力藍，以及日籍投手鈴木駿輔完成續約，2人將於新賽季續披悍將戰袍，持續為球隊先發輪值注入穩定戰力。

富邦悍將今（29）日宣布，已與本季表現出色的洋投魔力藍，以及日籍投手鈴木駿輔完成續約。（圖／富邦悍將臉書粉專）

魔力藍本季傷癒復出後加盟悍將，整季擔任先發投手出賽23場，投滿139局，繳出10勝、防禦率2.98、ERA+116的亮眼成績，為悍將陣中唯一達成單季10勝的投手，也是先發輪值中最穩定的選手之一。除了場上表現優異，魔力藍在場下同樣深受肯定，與隊友、球迷互動良好，賽後MVP舞台曾邀請同隊友上台共舞，球季結束後更特別回到新莊棒球場參加球迷感恩會，展現高度融入球隊文化的「古亭妹」（Good Teammate）精神。

廣告 廣告

日籍投手鈴木駿輔則於本季季中加盟悍將，從二軍出發逐步證明身手。他在二軍出賽8場豪取5勝，投39局未失任何責失分，締造中職二軍連續無責失分紀錄，隨後順利升上一軍。一軍先發5場拿下2勝、防禦率2.51，同樣展現優異的控球和成熟的投球內容。球季結束後，鈴木駿輔持續留隊參與秋訓備戰，並出席球迷感恩會，場內外表現皆留下深刻印象。

悍將球團表示，魔力藍無論在投手丘上的穩定輸出，或是場下對團隊凝聚力的貢獻，都是球隊不可或缺的重要戰力。鈴木駿輔則成功把握機會，從二軍到一軍逐步站穩腳步，展現值得期待的發展性。球團在球季結束後即與兩人展開續約洽談，並於近期達成共識，確定新球季持續合作。

球團也期待2位投手延續本季良好狀態，攜手投手群迎接新賽季挑戰，在教練團大改組並進行大量補強的情況下，擺脫過往的低迷戰績。

更多FTNN新聞網報導

統一獅補償抉擇倒數！江少慶「未列保護名單」下家最快明天揭曉

還沒封王！兄弟延長賽遭逆轉 球迷「太早拋彩帶」挨轟：不尊重！

悍將王念好「連2場轟長打」近況火燙 鋒總：他只是被自己禁錮起來

