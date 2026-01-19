悍將補洋將 簽邦力多、阿部雄大

悍將簽下阿部雄大為育成洋將。（翻攝自推特）

本報綜合報導

中職富邦悍將19日宣布，簽下具美職大聯盟資歷洋砲、多明尼加外籍野手Luis Liberato，中文譯名為「邦力多」，盼提升外野防區戰力。另簽下具日本社會人資歷的左投阿部雄大為育成洋將，本週起加入悍將春訓。

30歲的邦力多是左投左打的外野手，2013年在美職西雅圖水手隊小聯盟體系展開職業生涯。2022年轉往聖地牙哥教士隊發展，並在小聯盟3A留下單季20轟的表現；在該年9月升上大聯盟，有7場出賽紀錄。

邦力多2023、2024年續在教士3A穩定出賽。2025年轉往墨西哥聯盟，季中獲韓職韓華鷹隊挖角，以6週替代洋將身分加盟並取得正式洋將身分。他在韓華鷹半季出賽62場，打擊率3成13、敲出77安、10轟、39分打點，守備多擔任中外野手有7次助殺，攻守上都有好表現。

去年球季結束後，邦力多續戰多明尼加冬季聯盟加入東方公牛隊，在例行賽7場出賽繳出3成21打擊率，有1轟、6打點，還曾在去年12月22日繳出單場3安、開轟的表現，精彩片段還登上大聯盟官網。進入季後賽後打擊持續火燙，8場出賽打擊率4成07，敲出1轟有8打點，表現亮眼。

25歲的阿部雄大曾效力日本社會人ENEOS隊，去年在日本社會人大賽出賽9場拿下7勝，共投53局投出49次三振，最快球速曾經達到150公里，也曾在日職選秀會上獲得關注。

悍將目前確定的新球季洋將，包括與魔力藍、日籍投手鈴木駿輔續約，並新簽下具美日韓職資歷投手威戈神、委內瑞拉籍投手愛力戈，19日再簽下阿部雄大及邦力多。