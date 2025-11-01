悔悟攏係假！夫妻檔售周杰倫、GD黃牛票撈千萬 夫遭聲押禁見

全台最大黃牛劉姓夫妻檔靠著轉售周杰倫演唱會等門票，不法獲利高達4千多萬，今年初遭到起訴求處各7年有期徒刑，沒想到時隔幾個月，趁著韓流天王GD權志龍來台開唱，兩人又重出江湖，北檢指揮刑事局展開搜索，將夫妻兩人拘提到案，連同助理3人通通狼狽落網，訊後黃牛丈夫劉旻岳遭到聲押禁見，妻子與助理分別15萬和5萬元交保。

又是你們！售周董黃牛票撈千萬 夫遭聲押禁見、妻15萬交保

一身黑衣全身包緊緊，完全看不到路，全台最大黃牛共犯妻子張依萍15萬元交保後，看起來格外緊張，在好心人士指引下，順利步出地檢署，另外林姓助理以5萬元交保，黃牛丈夫劉旻岳則遭到聲押禁見。

劉姓黃牛夫妻先前因轉售周杰倫演唱會等黃牛票，大撈上千萬元，在桃園五星酒店落網，被台北地檢署求處各7年有期徒刑。

全台最大黃牛學不乖 賣GD票夫遭聲押妻交保

而這週末大巨蛋迎來韓流天王GD權志龍開唱，四個月內二度登台，即使買票規格超嚴，劉姓黃牛夫妻檔仍惡性不改，重操舊業再度落網，這回夫妻檔和三名同夥都被拘提到案。

他們靠指揮境內外工程師，以搶票程式跟假身分資料，大量掃票加價轉售，光是2015到2023年，賣演唱會及體育賽事門票就獲利2千多萬元，加上部分工程師跑單幫賣票，合計超過4千萬。

黃牛夫妻檔不法獲利4千多萬。圖／台視新聞

先前轉售周董黃牛票時，法院審理後裁定可交保，劉旻岳還激動大哭，如今悔悟攏係假，這下罪上加罪，只能繼續接受制裁。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

