唐勝一

一、悔

梅打牌深夜歸家，見醉漢老公吐了床邊一地，氣衝衝窩在沙發。

清晨，老公不滿，你夜不歸宿，乾脆別回來。

梅抹著淚，輸了兩千，你少啰嗦。

輸錢關我屁事。

要不是你醉酒就打人，我能去打牌？

他一拳捶在胸口，悔之晚矣。

二、真 相

冷清的冬夜，雲天酒吧門口不遠處，突然有人驚呼，撿屍了。保安趕來，見一漢子和醉倒美女並排躺著，手還搭在她胸口。

報警後，漢子醒了苦笑道，我是線人，反被栽贓了。

員警拍拍他，放心，監控會還你清白的。

三、男不如女

結婚一年，小倆口猜忌日深。

女人伸手要他手機。

你先給我看嘛。

女人瞪眼男人，不敢是吧？我可警告你，你敢劈腿，我就給你種片大草原。

男人撇嘴，男人得有錢才劈腿。

女人哼笑，女人無錢照樣通吃，你能如我麼？