悚！不是要變大 「1類男人」要求生殖器變色：才有殺傷力

生活中心／台北報導

醫師徐詣表示，有些男性希望陰莖變黑色，因為黑色給人殺傷力的印象，想先藉此震懾對方！（示意圖／資料照）

許多男性認為，生殖器越大越好，有些人因此接受陰莖增大術，整形外科醫師徐詣表示，有些男性也希望進行美白或是變黑，美白可讓陰莖顯得膚色均勻、外觀顯大。「有些男性則希望陰莖變黑色，因為黑色予人殺傷力之感，想先藉此震懾對方！」

徐詣接受《三立新聞網》採訪時表示，一般而言，男性希望自己的生殖器越大越好，因此，有些男性會接受陰莖增大術，有些人則採取變色方式，「變色或是剃除私密處附近的毛髮，就能讓陰莖有外觀上的顯大作用，是CP值最高的方式。」

廣告 廣告

徐詣表示，有些男性會想藉由美白方式，來改善陰莖原有的膚色不均勻、膚況不佳等問題，「但某些男性則希望陰莖變黑色，這類人多半是男性同戀者。」

他進一步說明，對某些男性而言，床事如戰場，武器既然出手，就要具有殺傷力，而黑色就予人震懾感。」此說法也顛覆了一般人以為「黑色顯瘦，變黑等同於變小」的認知。

整形外科醫師徐詣接受《三立新聞網》採訪時表示，一般而言，男性希望自己的生殖器越大越好。（圖／徐詣提供）

更多三立新聞網報導

直擊！好市多「1神級零食」降110元！掀搶買潮 民眾：趁便宜快搬貨

日本將沒貓熊！明年初「還給中國」 日媒：恐「1事」導致

寒冬「最暖3物品」！用錯反奪命：第一種害人心梗、中毒

悚！40歲壯男突然倒下 醫驚揭「1病」釀禍：無感卻奪命

