悚！北投大度路砂石場驚傳命案 男倒臥水坑「明顯死亡」

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救護車。示意圖。廖瑞祥攝



台北市北投區大度路一段某砂石場內，今天（6／9）上午11點多，居然一名男子倒臥在砂石場內，工作人員立刻報警處理，經救護人員到場確認已明顯死亡，警方隨即拉起封鎖線展開調查，男子詳細死亡原因仍有待釐清。最新消息傳出，死者是36歲達姓外籍男子，因不明原因掉落水坑內，救護人員到場將人打撈起後，發現達男已無呼吸心跳明顯死亡。

警方確認男子身分後，已通知台北市勞工局派員到場檢查，後續也將報請檢察官進行刑事相驗，以釐清是否涉及施工安全疏失、現場防護是否完備等相關責任。

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根據了解，砂石場是位在台北市北投區大度路一段，雖然大度路車流眾多，但路旁巷內的砂石場卻很少車輛會駛入，員警立刻現場拉起封鎖線，調查死亡原因。

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