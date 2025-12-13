悚！北海道登山客遭熊襲慘死 GPS手錶記錄生前最後掙扎軌跡

日本京都清水寺昨公布年度代表漢字，「熊」出線反映熊害問題嚴重。日本北海道世界自然遺產知床的羅臼岳，傳出登山客遭棕熊攻擊致死事件，罹難男子配戴的GPS手錶完整記錄下生命最後時刻。死者父母接受《朝日新聞》採訪，公開這些令人心碎的數據，希望不要再有第二個受害者。

北海道登山客遭熊襲亡，GPS手錶記錄最後掙扎軌跡。（示意圖／pixabay）

報導指出，這起事件發生在8月14日上午11時左右，26歲男子與友人攀登羅臼岳（標高1661公尺），下山途中在通稱「560公尺岩峰」附近遭遇棕熊。當時他走在友人前方約200公尺處，沒有人目擊襲擊瞬間。

不過，男子配戴的GPS手錶具備衛星定位與心率監測功能，數據顯示他的移動路線突然從登山步道偏離，往山林斜面下方移動，接著在灌木叢密集區域出現小幅震動，軌跡呈現圓形或反覆經過同一地點。心跳紀錄在距離登山步道約100至130公尺處中斷，研判在該處死亡。

更驚人的是，手錶整晚停留在原地未移動，但隔天上午9時左右再次移動，在附近灌木叢中移動數百公尺，顯示棕熊返回現場並拖行遺體。8月15日，有人目擊一頭帶著兩隻幼熊的母熊，嘴裡拖著男子遺體，這3隻熊事後全數遭射殺。警方在現場發現熊堆起的土丘及死者痕跡。

日本2025年度漢字「熊」。（圖／翻攝NNN）

死者父親曾田忍（60歲）與母親收到遺物後決定公開這些資料。據了解，男子生前已訂婚準備結婚，警方請父母確認身分時，因遺體傷勢嚴重僅要求辨認臉部。

日本今年熊害問題嚴重，已有13人死於熊襲創下歷史新高，另有超過200人受傷，熊出沒校園周邊、闖入超市事件頻傳。專家認為或與氣候變遷導致橡實等食物短缺有關，加上人口老化、偏鄉人口流失，致熊類活動範圍擴大，與人類衝突風險升高。

