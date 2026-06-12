悚！台中工人遭沖壓機夾頭慘死

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工人送豐原醫院搶救不治。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市神岡區一間工廠今日下午傳出工安意外，一名男員工操作沖壓機不慎，導致頭部遭機台夾傷、大量出血，失去呼吸心跳，送醫搶救，依舊回天乏術，意外原因有待警方與勞檢單位調查釐清。

據了解，台中市神岡區和睦路一段一間工廠下午一點多發生工安意外，1名40多歲員工操作大型沖壓機不慎，導致頭部遭機台重夾，失去生命跡象，一旁目擊的同事嚇得連忙報案表示：「一名員工被沖壓機夾到頭了，流很多血、已經沒有呼吸心跳。」

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台中市消防局神岡分隊派出2車3人前往搶救，並同時線上指導DA-CPR及操作AED急救。受傷員工頭部有一道8公分撕裂傷，頭部變形，鮮血直流，給予急救處置後送往衛部豐原醫院，仍急救無效。

警方表示，已封鎖沖壓機台，調閱廠內監視器，進一步釐清究竟是機械故障，或操作疏失。

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