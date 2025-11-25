悚！台中車站女子落軌「遭自強號撞上」慘卡車底 台鐵南北雙向延誤

台中車站一名女子落軌遭自強號撞上。翻攝Threads/wei.xiang0423授權



太驚悚！台中車站今天（11／25）一名女子疑似要撿東西，竟跳下鐵軌竟被一輛自強號進站撞上，女子被卡在列車底下，緊急救出後送醫。但這一落軌事故，造成台中車站部分班次都受到影響。台鐵表示，南北方向的列車都有延誤。

鐵路警察局台中分駐所今天下午5時20分獲報，一名女乘客疑在自強號135次列車進站時，疑似想要撿東西，所以竟大膽跳下軌道，遭到進站的自強號列車撞擊。

幸運的是，女子似乎卡在列車與月台縫隙動彈不得，僅有身體擦挫傷，意識清楚，也有網友拍下，女子雙手從隙縫中伸出，救護人員與台鐵工作人員合力協助女子脫困。

台鐵表示，台中車站部分班次受到影響有延誤，呼籲旅客留意搭乘時間與列車班次延誤狀況。

