悚！台南女「整個人捲進絞肉機」當場死亡

2025年12月24日，台南市安南區一名女子在鐵皮屋內的小型陽春麵製作絞肉作業場所，人捲入絞肉機內，當場死亡。讀者提供



台南市安南區24日發生驚悚意外！一名女子在鐵皮屋內的小型陽春麵製作絞肉作業場所，人捲入絞肉機內，當場死亡，家屬見狀跪地大哭。該場所未具工廠登記，南區職安中心介入調查。

驚悚的事故發生在台南市安南區台江大道旁一處鐵皮屋，台南市消防局24日中午12點28分獲報，指稱有1名女性受困於絞肉機內。消防局出動5車、警消11人到場搶救，13點50分將傷者搶救脫困，已明顯死亡，未送醫，後續現場交由轄區員警處理。

死者是76歲林姓婦人，鐵皮屋是一座小型陽春麵製作絞肉作業場所，未具工廠登記。

