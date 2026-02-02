悚！台南57歲男左胸中彈 陳屍租屋處

最新消息，台南永康區（1日）下午發生槍殺身亡事件，據查事發時間是下午2點37分左右，地點是大灣路上的某民宅，警察會同救護人員、消防隊趕來時，發現屋內有一名左胸中槍的男子，已經當場死亡，經查他57歲、姓蔡，當場未送醫交給警方處理，經查此屋是蔡男的租屋處，現場初步研判沒有外力介入跟打鬥痕跡，但是否還另有隱情，現場是否有被「加工」過，警方仍在調查中。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

