悚！國一豐原段4車連環追撞！1駕駛滿臉血困車內 共1死8傷

國道一號南下170.7公里處，也就是豐原交流道至大雅系統交流道間，今日凌晨3時41分發生嚴重連環車禍。根據國道警方調查，42歲林姓男子駕駛重達40噸的聯結車，行駛於外側車道時，首先追撞65歲吳姓男子所駕駛的砂石車。

撞擊後，聯結車失控接續撞上內側車道47歲顏姓男子的轎車，隨後33歲彭姓男子駕駛的租賃轎車又從後方撞擊顏男車輛右後方。連環撞擊造成現場一片狼藉，車輛零件、貨物散落滿地，多輛車輛嚴重毀損，黑色廂型車更是面目全非，車頭全毀。

這起事故造成嚴重傷亡。彭姓男子受困車內，頸部斷裂，警消到場搶救後送醫，仍宣告不治。另有9名傷者分別受到不同程度傷害，其中包括受困在被聯結車壓住的白色轎車內的兩大一小。

救護人員出動多輛救護車，並使用破壞器材進行搶救。令人震驚的是，肇事的吳姓砂石車司機並未停留在現場，而是駕車逃逸。

警方表示，根據道路交通管理處罰條例第62條規定，肇事逃逸將面臨1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。更嚴重的是，可能觸犯刑法第185條之4，致人於死而逃逸者，將處1年以上7年以下有期徒刑。事故現場於凌晨3時41分完成排除，恢復全線通車。至於詳細肇事原因，包括是否涉及酒駕等疑點，國道警方正在進一步調查釐清中。

