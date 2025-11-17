悚！女羅東夜市持刀亂晃 奔跑又跪拜嚇壞人

一名女子手上拿著銀色利刃，磕頭跪拜重覆好幾次。（圖／Threads@lyt._.0704授權提供）



昨天晚間11點多，一名女子持利器在宜蘭羅東夜市和中山公園閒晃，他奔跑又爬行，還做伏身跪拜的怪異行為嚇壞民眾，發現警方在追，他還往夜市裡衝，最終被員警以電擊槍壓制逮捕，就怕他做出傷人行為，民眾只希望轄區警方能加強巡邏，別讓危險行徑再發生。

目擊民眾：「他男生還女生啊，（女生），他穿內褲嗎，（對啊），他穿內褲欸。」

羅東夜市公園內，一名女子趴坐在大樹下，手上拿著銀色利刃，手腳並用爬了幾步，再磕頭跪拜重覆好幾次。

員警vs.目擊民眾：「我現在離這個距離，他就快要衝過來，（因為你完全不知道，他什麼時候要衝過來），欸，完全不理。」

女子行為實在太詭異，民眾急著閃開並報警，警方火速抵達，鎖定女子呼喊追上，他根本不管還往夜市裡衝，員警不敢大意，仍以警力包圍大力壓制，並將他上銬強制送醫。

正逢周日晚間人潮最多的時候，女子持刀在觀光夜市鬧事，民眾跟攤商實在嚇壞。

目擊攤商：「我就傻眼啊，想說哇是怎樣啊，現在是演八點檔嗎，警察是這樣圍住，在他後面趁他不注意，電擊棒這樣砰。」

攤商回想當時情況，還是驚魂未定。

事發在16號晚間11點多宜蘭羅東夜市內，雖然接近收攤時間，但逛街民眾仍不少，當時女子拿著菜刀在公園和夜市徘徊，一下奔跑一下爬行，一下又伏身跪拜，就怕對方突然拿刀傷人，所有人都不敢靠近，最終在公園路與中山路二段路口，被警方以電擊槍制伏。

目擊民眾：「他拿刀要傷人，（那有傷到人嗎？），應該是沒有，不過你拿刀人家就會怕啊。」

羅東中山公園是許多遊客逛夜市後休息歇腳的地方，這回女子持刀到處晃，嚇壞民眾和攤商，也讓觀光夜市治安亮紅燈，轄區警方可能得再想辦法加強巡邏防範，別讓危險行徑再發生。

