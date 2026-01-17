悚！女老闆遭謀殺藏屍 蛇蠍兇嫌跑韓國「整形換臉」逃28年落網

女性遺體示意圖。取自Pexels



一名做服裝生意吳姓女老闆，在借給同行4萬元後，對方竟因無力償還，謀殺了吳女，屍體在藏在花器裡，整起凶殺命案，因多年沒找到遺體，成了失蹤懸案，直到近日兇嫌落網，是一名陳姓女子，與死者是同行。她為了躲避法律制裁，28年來，每年到韓國整形「整形換臉」，還改名洗白身分。

根據《新浪網》、《看看新聞》等媒體報導，1997年除夕前，中國四川瀘州公車商場的一家服飾批發店吳姓女老闆突然失蹤，家屬從沒放棄找尋，直到去（2025）年商場整修，從花壇中被挖出一堆白骨，比對後確認是失蹤多年吳女。

到底誰殺了吳女？也在近日真相大白！警方根據遺體的跡證以及訪查當年賣場的員工後，發現吳女失蹤前，與商場內服裝批發同行陳姓女子碰面，懷疑陳女涉案。

更驚人的是，陳女利用早期戶籍系統漏洞更替身分，且每年出入境韓國整容，逃亡了28年。陳女落網後坦言，吳女當年借給她4萬元人民幣（約18萬台幣）周轉，但她無力償還，便夥同丈夫殺害吳女，並埋在商場的花器。

