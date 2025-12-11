悚！屏東男遭蟒蛇繞脖 跌倒出血急送醫

一名男子在菜市場前遛寵物蟒蛇時，疑似蟒蛇纏繞過緊導致男子驚慌跌倒。（圖／翻攝畫面）





帶著寵物出門散步是現代人常見的休閒活動，但如果是帶著一條蟒蛇逛菜市場，那驚嚇程度恐怕會讓路人「挫咧等」。今（11）日下午在屏東縣九如鄉，一名男子在菜市場前遛寵物蟒蛇時，疑似蟒蛇纏繞過緊導致男子驚慌跌倒，造成頭部撕裂傷，血跡斑斑的畫面讓圍觀民眾嚇壞。所幸男子送醫後並無大礙。

屏東縣消防局九如分隊在今天下午接獲通報，稱在九如鄉東寧路菜市場前，有一名民眾疑似遭蛇繞頸窒息。分隊立即趕赴救援。消防人員抵達現場後發現，原來是一名26歲的林姓男子帶著自己飼養的蟒蛇外出遛蛇，蟒蛇當時正繞在他的脖子上。疑似纏繞過緊，導致林男驚慌失措跌倒，造成後方頭部一處撕裂傷。現場地面血跡斑斑，讓路過的民眾目睹後十分緊張，趕快報案叫救護車。

屏東縣消防局九如分隊在今天下午接獲通報。（圖／翻攝自Google maps）

在消防人員和警方抵達前，有路人手忙腳亂地想拿棍子將蛇捉住，但最終還是由有經驗的消防人員出動捕蛇夾，將這條躲到攤位下方的蟒蛇夾入籠子裡，才讓圍觀群眾鬆了一口氣。

消防人員先協助林男包紮止血後送醫處置。所幸，男子意識清楚，生命徵象穩定，並無大礙。蟒蛇最終則由家屬領回。據了解，這名林姓男子今年9月也曾經被蛇咬傷送醫，沒想到才過2個多月，又發生類似事件。

