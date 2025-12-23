悚！張文疑計劃聖誕節第3波攻擊 網上預訂大同區旅館

張文19日犯下隨機殺人案3位無辜民眾遭砍不幸枉死，他犯案後在誠品南西店頂樓墜樓身亡，警方持續追查其犯案動機與行兇計劃，發現他在網路上訂房，預計聖誕節當天入住大同區某間旅館3天，不排除原本計劃「第3波攻擊」。

張文在犯案前即將犯罪工具提早進駐預定的旅館。（圖／翻攝畫面）

張文19日接連在北捷台北車站及南西商圈犯案，最後在誠品南西店頂樓墜樓送醫不治，外界猜測他將裝備卸下留在頂樓、中山站旁旅館還留有大量汽油彈，研判他並非畏罪自殺，而是企圖從頂樓逃離現場不慎失足墜樓，甚至有可能安排下一場殺戮行動。

檢警會同法醫今（23）下午在北市懷愛館解剖釐清死因，張文父母也到場公開下跪向社會大眾與被害人及家屬道歉；據了解張文墜樓後身上並無明顯外傷、僅頭部有局部擦挫傷，但四肢與頭顱疑有骨折情況，且其墜落地面位置距離大樓並不遠，若是畏罪跳樓自殺應與建物會有相當的距離，專案小組懷疑他可能當時只是想變裝逃離現場。

北市警方透過張文2的平板電腦進行數位鑑識，持續追查他的金流與網路活動，查出他犯案計劃中標註多波攻擊地點，犯案前12月13日早已訂好「攻擊中繼站」位於中山站旁的千慧旅館，並於17日入住還將犯罪工具提早進駐，讓他在捷運台北車站犯案後可以立刻轉往下個攻擊地點，攻擊計劃中的「中山百貨」繼續行兇。

據傳張文已在網路上預訂大同區另一間旅館計劃耶誕節入住。（圖／翻攝畫面）

根據《中時新聞網》報導，張文在犯案前除了預訂千慧旅館當作「攻擊中繼站」，甚至還在網路上訂了大同區南京西路某間旅館，入住時間為耶誕節25日當天，不排除他早已計劃第3波攻擊行動，還打算將該旅館當作「第2中繼站」，於耶誕節期間在附近執行「第3波攻擊」，巧的是該旅館與2018年香港情侶箱屍案現場同一間。

