悚！從22樓屋頂砸「8支滅火器」 夜班保全：巡邏太無聊

新北市一處社區發生離奇事件，一名27歲周姓保全在夜間巡邏時，竟從22層樓高的屋頂往隔壁建築物投擲滅火器，三天內共丟出8支滅火器，導致鄰近住戶的遮雨棚遭到破壞。社區管理單位調閱監視器畫面後發現肇事者竟是才剛到職的保全人員，立即向警方報案。雖未造成人員傷亡，但此舉已構成公共安全威脅，警方依社會秩序維護法送辦，保全公司則承諾賠償損失並將涉案保全調離原社區。

事件源於鄰近住戶反映遮雨棚遭到破壞，社區總幹事隨即調閱監視器畫面，發現令人震驚的一幕——才於本月16日到職的27歲周姓保全，在27日至29日期間的夜班時段，竟多次將滅火器帶到頂樓往隔壁建築物投擲，累計丟出8支滅火器。調查顯示，兩棟建築物的距離不到5公尺，若滅火器從高處滑落，極可能對路過民眾造成嚴重傷害，相當危險。

事發後，社區管理單位將收集到的損毀滅火器集中擺放在大廳，並蒐集相關證據交給警方處理。社區主委表示，得知此事後立即前往派出所報案，而保全公司已承諾會積極協助重置購買新設備，讓社區能維持正常運作。儘管社區未提出毀損告訴，警方仍依社會秩序維護法將周姓保全送辦。

目前，涉案的周姓保全已被調離該社區。雖然此事件未造成任何人員傷亡，但作為肩負維護居民安全重任的保全人員，竟成為危害公共安全的來源，令周遭居民感到不安與恐懼。

