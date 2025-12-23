悚！搭公車講電話怒吼「要丟手榴彈」 警持盾圍捕結局曝光

圖/TVBS

新北市一名男子因為勞資糾紛在公車上講電話，疑似因為一時情緒激動脫口而出「要去丟手榴彈」等言論，嚇壞車內乘客而引發警方出動圍捕的事件。事發於22號傍晚五時許，當時正值下班時段，許多乘客聽到這些威脅性言論後感到恐慌，立即報警求助。警方不敢大意，迅速發動攔截行動，甚至持警盾戒備，最終在三芝區將該名40歲蕭姓男子帶回派出所調查。雖然男子身上並無危險物品，但因為言論造成公眾恐慌，仍被依恐嚇危害公眾罪移送法辦。

公車上講電話，嗆丟手榴彈，男涉恐嚇公眾罪遭送辦。 （圖／TVBS）

這起事件發生在一輛行經三芝路段的公車上，蕭姓男子坐在公車後排座位，持續講電話且音量逐漸提高，引起周圍乘客的注意。由於他在通話過程中提及「丟手榴彈」等危險言論，使得附近的乘客感到不安，有些人甚至忍不住換了座位。在接獲報案後，警方立即採取行動，在三芝區台二線22公里處攔下該輛公車，並以高度警戒態勢，手持警盾將蕭姓男子帶離現場。

淡水分局長彭正中表示，男子通話內容提及殺人等言論，導致車內乘客恐慌而報警。分局接獲通報後立即聯合金山分局發動攔截圍捕，並在三芝區台二線22公里處攔查該公車，將車上的蕭姓男子帶回偵辦。

經調查，蕭姓男子是一名臨時工，當時正與新北市府勞工局人員通電話，討論勞資糾紛協調事宜。由於不想前往板橋參加調解會議，情緒越來越激動，最終脫口而出威脅性言論。雖然警方確認他身上沒有任何危險物品，但因為在公共場所發表恐嚇言論，造成公眾恐慌，依法仍須負起法律責任。

近期社會上發生多起隨機殺人案件，使得民眾如驚弓之鳥，特別是在公車這種密閉空間內，一句無心的話語都可能引發恐慌。在這種敏感時期，大家在公共場所通話時更需謹言慎行，避免因一時情緒失控而觸犯法律。

