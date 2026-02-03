悚！新北男暴斃家門口 大白天被發現時已屍僵

【時報-台北電】蘋果為OLED MacBook Pro設計的M6晶片，估計不會使用台積電最新的2奈米N2P製程，而是採用2奈米製程，引發市場高度關注。最主要原因在於，蘋果想藉此節省成本，並提高未來Mac電腦的供貨能力。 台積電2奈米具有高度指標意義，製程技術從FinFET（鰭式場效電晶體）轉入GAAFET（環繞式閘極）架構，未來將成長為大型且長期貢獻營收的重要節點，目前2奈米已經進入量產階段。 預估下半年陸續推出延伸版N2P及A16製程，蘋果預計在秋天推出的iPhone 18手機搭載的A20晶片，就會採用2奈米技術。台積電董事長魏哲家也透露，2奈米龐大到連作夢也想不到。 台積電預計在下半年開始量產N2P製程，目前市場傳出可能只有高通與聯發科會採用這項最新技術，使旗艦晶片性能超越蘋果的A20及A20 Pro晶片。蘋果考慮N2P效能僅提升5%，可能更傾向在架構改革上。 外媒wccftech指出，以A19晶片為例，A19 Pro晶片進行能源效率架構上的調整後，在攻耗不變的基礎下，實現高達29%的效能提升。高通和聯發科在CPU核心調整方面尚未達到蘋果的經驗水準，因此驍龍8 Elite Gen

時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 4 則留言