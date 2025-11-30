悚！日男酒後「破窗墜樓」 爆頭慘死

日本一名59歲的司機酒後墜樓。（示意圖／pexels）





日本兵庫縣一間旅館驚爆命案，一名59歲的男性巴士司機昨（29）日晚間酒過三巡後回到客房內，今（30）日上午被發現房間窗戶破裂，人倒在外頭的排水溝內，頭部重創送醫，最終仍不治身亡。

據《神戶新聞》報導，當地時間今日上午8時40分許，位於兵庫縣香美町香住區中野的一間旅宿業者報案，稱有人從二樓掉下去了。兵庫縣警指出，墜樓者為大阪府泉南市一名59歲的男性巴士司機，頭部等部位受傷，當時已失去意識，送院後約5小時身亡。

警方指出，當晚旅館接待約20人的研修旅行團體，死者為該團體的巴士司機，昨日晚間一同參加了烤肉活動，期間喝了許多酒，之後由旅行團中2名成員陪同他回到二樓客房，沒想到今日上午進房查看，發現房間的窗戶玻璃破裂，司機人已摔落外頭的排水溝。

