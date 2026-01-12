悚！日餐飲店「牆內藏女屍」 店主竟開5台空氣清淨機照常營業

日本北海道日高町一間餐飲店近日發生藏屍案，49歲店主經營者松倉俊彥涉嫌將一名女性遺體藏於店內牆壁夾層內，於昨（11）日被移送檢方。驗屍結果顯示，該名20多歲的女死者死因為頸部遭壓迫的窒息死。

被逮捕的松倉俊彥。（圖／NNN）

綜合《NHK》、《北海道放送》等日媒報導，警方調查，松倉於去年12月31日前後，將該名女性的遺體藏匿在自己經營的店裡。死者據悉為松倉的熟人，自去年12月31日起失蹤。家屬向警方報案後，警方根據松倉的供述，10日在店內拆開牆壁發現遺體，已經死亡約10日。

令人震驚的是，松倉在將屍體藏於店內後仍照常營業。曾於2日造訪該店的客人曾透露，當日店內特別開了4到5台空氣清淨機。松倉當天的舉止也與平時大不相同，客人形容他「非常陰沉，跟平常完全不一樣」。

死者的屍體被藏於牆壁夾層內。（圖／NNN）

松倉在被捕前曾主動接受警方的訊問。他的一名熟人透露，松倉當時告訴周遭的人，「警方懷疑我，我正在接受調查以證明自己的清白」。松倉的友人也形容他是「非常開朗，是個很好的人。很陽光，無論誰來都會熱情接待」。

松倉面對警方偵訊時承認，「把遺體放進牆壁裡藏起來，這點沒有錯」。警方同時將死者或遭松倉以繩索之類的物品殺害的可能性納入調查範圍。

