即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導

悚！今（15）日上午10時許，桃園鐵路地下化的工程人員在工地的泥地中發現，一名男子趴在水坑中，明顯死亡；工程人員見狀，嚇得趕緊報警。警方表示，死者身上沒有外傷也沒有證件，研判為不慎跌入泥漿中窒息死亡，目前正在清查身分，並報請桃園地檢署檢察官指揮相驗。

今日上午一名泰籍工程人員與一名怪手司機在工地進行防塵黑網覆蓋作業時，赫然發現一名男子面部朝下，趴在積水之中，嚇得他們立刻報警。

廣告 廣告





快新聞／悚！桃園鐵路地下化工地驚見男屍趴水坑 疑跌泥漿窒息亡「身分成謎」

男子跌落土窪。（圖／民視新聞翻攝）





警消獲報到場後，立刻拉起封鎖線並叫救護車，但救護人員發現，男子已經明顯死亡，因此未送醫。警方在現場進行採證後，初步發現，男子年約30歲，衣著完整但褲管捲到小腿肚上，臉部及身上沾滿泥巴，沒有明顯外傷；此外，祂身上也沒有證件，身分成謎。





快新聞／悚！桃園鐵路地下化工地驚見男屍趴水坑 疑跌泥漿窒息亡「身分成謎」

警方獲報到現場採證。（圖／民視新聞）





警方研判，男子為不慎跌入泥漿裡窒息死亡，目前正在清查身分。由於圍籬鐵皮因颱風有部分缺損，加上1個多月前廠商承租該地處理鐵路地下化的泥土跟碎石後，沒有復原鐵皮，才會導致男子趁週末假日沒有施工時無故進入工地，並且跌進泥漿水窪內溺斃。

原文出處：快新聞／悚！桃園鐵路地下化工地驚見男屍趴水坑「身分成謎」

更多民視新聞報導

黎智英三項有罪判決 英國政府首發聲譴責北京「這件事」

欲𨑨迌？謝龍介追炸藥採購案疑有弊 竟要外交國防委員會「赴印度考察」

美軍援台大轉彎？傳4架MQ-9A「由贈改賣」 顧立雄：非事實

