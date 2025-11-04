悚！桃園龜山深夜「小貨車遭毒駕車擦撞」失控斷兩截 駕駛身亡

即時中心／林耿郁報導

昨（3）天晚間9點多，桃園市龜山區發生一起交通事故，一輛自小客車因毒駕，不慎擦撞同方向行駛的小貨車，導致貨車失控衝撞路樹及電線桿，司機當場受困車內。消防人員到場搶救後，發現貨車駕駛呈無呼吸心跳（OHCA）狀態，緊急送往林口長庚醫院搶救，但最終仍不幸身亡。

據消防隊資訊，這起車禍發生在昨晚9點54分左右。龜山區忠義路一台藍色小貨車在轉彎時，遭白色小客車高速撞上，小貨車當場斷成兩截，車上東西散落一地，顯見當時衝擊力道之大。

警方後續疑似還在白車上搜出部分不明白色顆粒，後續檢驗確認白車司機毒駕。

車禍發生後，消防局立即派出6名消防人員、2輛消防車與1輛救護車前往處理。貨車駕駛受困，經破壞車體協助脫困後已無生命跡象，送醫急救仍回天乏術。

根據警方初查結果，兩車同向行駛，自小客車駕駛疑似分心、輕微偏移車道而擦撞貨車，導致貨車失控撞擊路旁電線杆。目前查出毒駕跡象，但詳細肇因仍待進一步鑑定調查。

警方呼籲用路人行車務必專注，切勿疲勞駕駛或分心操作，更切勿接觸不當物質，以免釀成憾事。





