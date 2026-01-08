悚！ 機車載床墊「彈簧外露」 沿路摩擦激出火花

竹北一名婦人騎車載著一張超大的彈簧床墊上路，但床墊破掉，裏頭彈簧全都露出來，跟地面高速磨擦後，沿路激起火花。（圖／東森新聞）





怎麼一路擦出火花？竹北一名婦人騎車載著一張超大的彈簧床墊上路，但床墊破掉，裏頭彈簧全都露出來，跟地面高速摩擦後，沿路激起火花，危險行徑，讓不少用路人嚇壞，附近民眾說，這名婦人平常從事資源回收，早就不是第一次這樣載著大量廢品上路。

一台機車車上掛著大包小包，但仔細一看，車尾頻頻冒出橘紅色火花，機車車尾後方拖著一長條黑色物體，幾乎是車身一倍的寬度，機車後方載運的貨物，堆得滿滿滿，一路騎著就好像仙女棒摩擦地面，不斷有星星點點的火光竄出。

驚險畫面就出現在1／7下午五點多，新竹竹北分局旁，原來騎機車的婦人當時拖著床墊，但裡頭的彈簧外漏，摩擦地面才會產生火花。

民眾：「產生的火花，我看到當下是覺得非常危險，會引發一些車禍，所以我們也有進行一些勸導跟規勸。」

就擔心真的一不小心火苗讓整個床墊燒起來，或是燒到路邊其東西，所有用路人根本不敢靠近，不過當地民眾表示，這名婦人平常從事資源回收，先前就曾經有多次用機車載著大量廢品上路。

民眾：「這老婦人我們其實是經常性地看到，基本上其實在過去幾個月，陸續大概也有6、7次左右。」

根據道交條例規定，機車載運物品其實有嚴格限制，不只高度不能高過騎士肩膀，連寬度也只能在把手外緣10公分以內，後方延伸的長度更不能超過後輪軸50公分，而這次載運的雙人床，光是長度就超過兩公尺明顯不合格。

竹北分局三民派出所所長李朝宇：「（依道交條例）處300至600元罰鍰，另疑似有車牌遮蔽情形，可再處300至600元罰鍰。」

兩張罰單數罪併罰，婦人最高可能吞下1200元罰單，這回阿婆為了貪圖一時方便，雖然沒波及其他人，但荷包裡的錢錢，恐怕得先跟著燒光光。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

