悚！正妹逗狗愛犬突發狂 咬掉她整塊嘴角肉「傷口邊緣全齒痕」

記者陳佳鈴／台中報導

正妹的嘴角傷勢，深至肌層的撕裂傷相當明顯，傷口邊緣不規則，並伴隨犬齒穿透造成的皮膚缺損。（圖／翻攝畫面）

台中一名 28 歲從事行銷工作的胡姓女子，日前在家與愛犬互動時，狗突然情緒失控撲向她的臉部，造成嘴角肉掉了一塊，嚴重撕裂傷，血流不止。家屬見狀立刻將她送往衛福部豐原醫院急診，院方啟動跨科團隊，由外科與皮膚科合作進行緊急重建，成功保住患者臉部線條與表情功能，使她得以恢復正常飲食與工作。

豐原醫院外科醫師陳明澤表示，患者送醫時右臉約 4 公分長、深至肌層的撕裂傷相當明顯，傷口邊緣不規則，並伴隨犬齒穿透造成的皮膚缺損。團隊第一時間進行大量沖洗與清創，去除壞死與污染組織，並施予局部止血、靜脈抗生素及破傷風疫苗，以降低感染與蜂窩性組織炎風險。考量臉部張力與美觀需求，醫療團隊採用美容縫合法重建外觀。

豐原醫院外科醫師陳明澤考量臉部張力與美觀需求，醫療團隊採用美容縫合法重建外觀。（圖／翻攝畫面）

為提升恢復效果，團隊進一步施作「PRP 自體血小板血漿增生療法」。陳明澤指出，PRP 透過濃縮血小板的生長因子促進細胞再生、膠原蛋白生成，是改善深層咬傷重建的關鍵輔助。患者同時接受高壓氧治療，促進組織氧合，有助減少腫脹、疼痛與感染。

皮膚科主任吳育欣補充，臉部咬傷若處理不當，常留下明顯疤痕與色素沉澱，因此術後照護同樣重要。本案為患者規畫肉毒桿菌素、雷射治療及抗疤凝膠使用。肉毒桿菌素可降低局部張力，避免疤痕拉扯惡化；雷射則能刺激膠原蛋白重建、修飾疤痕。目前患者皮膚再生狀態良好，正進入後續追蹤階段。

醫師提醒，臉部、手部等高風險部位遭狗咬，務必在黃金 6 小時內完成清創與給藥，可大幅降低感染及毀容風險。

