悚！水泥預拌車撞爛前車 差幾公分輾到路人
新北市淡水區發生一起驚悚車禍，一輛大型水泥預拌車疑似沒有注意到前方車輛停等紅燈，煞車不及衝撞前車，預拌車失控到處亂撞，還差點輾到路人，現場是一片凌亂。
上午時間車輛紛紛通過，交通燈號由綠轉紅，灰色轎車沒搶快停了下來，下一秒卻出意外。
警方：「哇哇哇哇。」
員警看著監視器重播畫面驚呼連連，預拌混凝土車疑似沒注意前方轎車已經暫停，急煞不成撞上轎車車尾，再滑行到路邊撞斷路牌。
警方：「欸它撞到後，整個地震。」
撞擊瞬間，混凝土車因為劇烈摩擦而冒出陣陣濃煙，混凝土車擋風玻璃碎裂、車頭保險桿變形，地上都是散落的車殼零件，轎車車尾也被撞到直接凹陷。
驚悚車禍發生在新北市淡水，5日早上10時多，53歲預拌混凝土車駕駛疑似未注意路況，在中正東路二段跟八勢路口煞車不及，因此撞上轎車。事故造成轎車上73歲的駕駛跟71歲的乘客身上多處擦挫傷，肇事駕駛腿部也有撕裂傷，目前都在醫院救治，詳細情形都等待進一步釐清。
更多東森新聞報導
快訊／國3四車連環撞！1車慘被擠扁 傷者無生命跡象
快訊／宜蘭24歲警執勤中遭猛撞！「臟器外露」送醫搶救
信義區貓咪墳場！14貓死屋內 網友衝警局嗆飼主
其他人也在看
終於不必改車了！七代勁戰155可以買？ 關於YAMAHA Cygnus XR 155五大必知重點
七代勁戰首度推出Cygnus XR 155，這款車能成為台灣山葉大殺器？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 1
【試駕】全村的希望就在這台車上！Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid 有點不一樣的福特。
自從Ford宣布Focus跟Kuga停產的消息，福特六和馬上就引進了一台全新的全球戰略車款，來填補未來SUV級距的空缺，那就是Ford Territory！而且還是油電混合動力，綜效馬力高達245匹，綜效扭力55.6kgm，如此兇猛的數據究竟開起來會如何呢？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 4
川普迷上日本小車！大讚「可愛」下令准許在美製造銷售
彭博資訊報導，美國總統川普顯然對他最近訪問日本時看到的輕型小車（Kei car）十分著迷，現在他希望這類車能在美國製造、...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
意想不到的野性！BMW推出X3「Rugged Edition」套件
在全球汽車市場的目光都集中在BMW即將推出的Neue Klasse iX3電動車型時，這家巴伐利亞品牌並未忘記內燃機燃油車型，特別是針對特定市場的需求。在南非，BMW推出了一款令人意外的升級套件：「Rugged Edition」，專門為X3 20d車型打造。這款套件的出現，打破了人們對X3專注於公路駕駛的既有印象，它為那些喜歡在輕度越野路面冒險的車主，提供一種兼具豪華品牌形象與戶外探險能力的解決方案，為這款熟悉的SUV增添了一絲粗獷的越野魅力。BMW在南非推出了一款令人意外的Rugged Edition升級套件，專門為X3 20d車型打造，讓車輛更具野性。「Rugged Edition」套件的核心升級在於足下配置和越野功能強化。它移除了原本的19吋輪圈，換上了一組18吋Frozen Midnight塗裝輪圈，並搭配了抓地力更強的Grabber全地形輪胎，輪胎胎壁更厚，規格為255/60 R18。儘管BMW並沒有為此套件額外增加抬高套件來提高離地間隙，但結合X3標準的xDrive四輪驅動系統，以及列為標配的主動式懸吊，這項配置顯著提高了車輛在非鋪裝路面上的通過能力和耐久性。 除了性能升級Carture 車勢文化 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
好險閃得快！淡水水泥車失控釀禍 她差一步見閻王
新北市淡水區今（5日）早上發生一起車禍，一名混凝土預拌車駕駛未注意前車情況，當場撞上一輛自小客車，好險一旁在人行道的民眾閃得夠快，這起事故才沒有造成死亡事件。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
LF-ZC與小改RZ領軍Lexus台北車展陣容，大改ES望扮神秘嘉賓？
面對12月31日開展的2026台北新車暨新能源車特展，Lexus總代理和泰汽車日前揭露參展陣容，預告將以「Lexus Electrified」為主題，持續對台灣消費者溝通Lexus碳中和願景，並將導入LF-ZC概念車為主角，搭配預計於12月上市的RZ 550e F Sport，展現Lexus現在以及未來的電動化藍圖。地球黃金線 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
機車綠燈起步突「翹孤輪」 騎士連人帶車衝出
彰化縣 / 綜合報導 1輛雙載機車停在彰化一處路口，綠燈剛要起步時整輛機車卻翹孤輪暴衝出去，後座乘客嚇到尖叫跳車，而騎士則被機車帶著衝了出去，雖然他緊握油門想穩定車頭，最後機車還是失去平衡倒在路中間，旁邊其他騎士趕快閃躲，幸好2人都沒有受傷。重機業者推測，當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大，才瞬間彈射出去，警方也說，道路翹孤輪行為將可以開罰最高2萬4千元罰鍰。路口剛綠燈，左邊1輛雙載機車急催油門起步，整輛車翹孤輪暴衝出去，後座乘客沒坐穩直接從後座滑了下來嚇到尖叫趕快跳車，前方騎士被機車拖著衝出去，他疑似想控制車頭還是失敗了，最後失去平衡，整輛車倒在道路中間。這是發生在昨(3)日一早7點多彰化埤頭鄉彰水路路口，換個角度再看1次，左邊的機車暴衝時，車頭被拉到幾乎和道路垂直，後座乘客要跌落時，趕快用雙腳踩地，但前方騎士被機車帶著往前跑，左邊1輛機車看到趕快往左邊閃避，而後面的汽機車也嚇到不敢往前，幸好兩人都沒有大礙。重機業者說：「感覺離合器和補油門力量大小沒有掌握好。」重機業者推測當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大才瞬間彈射出去。民眾說：「感覺是想耍帥，想要女生抱他。」、「我會很生氣，才剛起步，撞上的話很危險。」民眾認為，可能是騎士想耍帥失敗，認為在道路騎車還是要以安全為先，警方說：「這件事故沒有接獲報案，但警方提醒，道路翹孤輪行為，可以開罰最高2萬4千元，吊扣牌照6個月，民眾不要以身試法。」 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
宜蘭警副總統勤務號誌控管被撞重傷！肇事駕駛從新竹來礁溪泡溫泉
副總統蕭美琴今（5）日訪問宜蘭期間，負責交通管制的林姓員警在頭城青雲路二段執勤時，遭自小客車撞擊導致重傷。林員右大腿開放性骨折、臟器外露，目前在醫院由急重症團隊搶救中，生命徵象不穩定，尚未脫離險境。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
川普大幅放寬車輛油耗標準 車價估降千元
川普總統3日宣布，計畫撤銷拜登時代推出的燃油效率標準，認為有關標準推高了新車成本，實際等於「電動汽車強制令」。各家汽車製...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
國1台中路段四車連環車禍 九傷一不治
國道1號南下171公里台中路段，今天（4日）凌晨發生4車連環車禍，為兩輛半聯結車與兩輛小客車的追撞事故，造成九人受傷，一名黑色自小客車男駕駛在現場已無呼吸心跳，緊急送醫不治。確切肇事原因，有待國道警方調查釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 5
列 2026 導入重點項目！Kia 二度小改 Stonic 國內捕捉！
以小車 Rio 為基礎所延伸而來的底盤共享作品 Kia Stonic，在國內是以小型休旅的定位來販售，雖然並非市場主流，但一直都有穩定的銷售量體，而日前，本站也捕捉到一輛只遮蓋 Logo 與車型銘牌的車正在被運輸途中，以尾燈特徵來看，顯然就是原廠在最近啟動二度小改款工程的 Stonic。2GameSome ・ 6 小時前 ・ 發起對話
HONDA Prelude上戰場！ 推出全新Prelude GT賽道版
一個月前，HONDA才推出全新升級的Prelude，本周HONDA就發表了Prelude賽車版本Prelude-GT，預計將於明年投入比賽，成為HONDA在日本超級GT系列賽頂級GT500級別賽事中新的挑戰者。它的外觀或許與新款Prelude相似，但內在卻截然不同。汽車日報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】JDM粉尖叫！NSX初代重生版超限量、身價驚人
初代Honda NSX在跑車迷心中一直是傳奇級存在，而現在這款90年代的日本神車，將以超稀有改裝版姿態復活！義大利設計名門賓尼法利納握刀，搭配JAS Motorsport多年賽車技術，把第一代NSX的底盤重新包上全碳纖維外衣，打造全新重生版「Tensei」，光聽名字就很有武俠味。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
【福特最強生力軍來了！】百萬內享有豪華車尊榮配備！嘉偉哥表示：再嫌？你就沒車可以買了～｜Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid 驚豔版 新車試駕
Ford Territory 以「全球新世代休旅設計語彙」打造外型，全車呈現俐落、現代且具有科技感的視覺風格。車頭導入分離式 LED 智慧頭燈與貫穿式日行燈。車尾採用寬體式 LED 光條尾燈組，並加入立體擾流尾翼、雙色後保桿與車型專屬銘牌。 提供兩種動力選擇，包括 1.5 升 EcoBoost 渦輪汽油與全新 1.5T Per4mance Hybrid 渦輪油電系統。汽油版搭載 1.5 升渦輪增壓引擎，適合日常通勤與家庭用車需求。油電車款採用原生油電架構，結合四電驅馬達與渦輪引擎，輸出綜效馬力最高達 245 匹，具備強勁加速性能，同時維持優異的能源效率。平均油耗可達 20 km/L，兼顧動力、節能與行路質感。 內裝設計採用懸浮式雙 12.3 吋數位儀錶與中控螢幕，搭配直覺式介面與語音控制系統。更配置無線 Apple CarPlay / Android Auto、手機鑰匙 MyPaaK 2.0、360 度環景影像，以及環艙氛圍燈等豪華科技配備。座椅採高支撐人體工學設計，前座提供通風功能。後廂空間方正實用，並具備電動與足踢感應尾門。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 8 小時前 ・ 發起對話
有影！蕭美琴赴宜蘭視察 警員執勤突遭貨車狠撞送醫 搶救現場畫面曝
即時中心／徐子為報導副總統蕭美琴今（5）日在宜蘭有行程，在結束礁溪活動之後，往頭城移動。車隊抵達前，有2名員警在頭城青雲路二段59號執行號誌控管，竟因不明原因遭一輛廂型車撞擊。24歲林姓員警不及閃避，當場右大腿開放性骨折，臟器外露，緊急送往陽明交通大學附屬醫院救治，目前未脫離險境。肇事的徐姓駕駛初步向警方表示，他明明是直行，不知道為什麼會撞到那位員警。據了解，今（5）日下午18:24左右在青雲路二段59號前，一名員警在執行勤務時，突然遭一名41歲徐姓男子駕駛小貨車撞上，經警方盤驗，肇事駕駛無酒駕，車上亦無可疑物品。警員右腳開放性骨折、腹部撕裂傷、臟器外露，意識清楚，送往陽大附醫就診，目前搶救中。肇事的徐姓駕駛初步向警方表示，自己明明是直行，不知道為什麼會撞到那位員警。肇事駕駛的老婆說，他們從新竹來宜蘭礁溪，原本要泡湯。到宜蘭之後先去大溪漁港吃東西，吃完準備前往礁溪的時候發生意外。肇事車輛。（圖／民視新聞）原文出處：最新／有影片！蕭美琴赴宜蘭視察 警員執勤突遭貨車狠撞送醫 搶救現場畫面曝 更多民視新聞報導真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮 檢今火速起訴ETF新成分股出爐！0050換四檔、0056三進三出避免淡水再陷停水困境 蘇巧慧：可增設一座5萬噸的配水池民視影音 ・ 1 小時前 ・ 1
天降行李砸昏乘客…退役軍人腦震盪怒求償80萬 法院判立榮航空要賠錢
莊姓退役軍人去年搭乘立榮航空從金門飛往台北的班機，未料飛機降落後，有行李從行李架上掉落，直接砸到他的頭上，害他當場暈厥，...聯合新聞網 ・ 56 分鐘前 ・ 1
唯一入榜「日本年度10大風雲車」的歐洲油電車：PEUGEOT 3008 HYBRID！
全球車壇具高度指標性的汽車評選——日本年度風雲車Japan Car of the Year(JCOTY），於2025年12月4日公布第46屆評選結果。PEUGEOT 3008以前衛設計語彙、創新的P2 HYBRID油電混合動力科技與跨級距的產品實力脫穎而出，成功躋身年度「10 大最佳車款」，名列第八。在以日系品牌為主導、評選標準向來嚴格的日本市場中，PEUGEOT 3008 本屆締造多項亮眼紀錄唯一入選年度「10 大最佳車款」的歐洲油電車型唯一入選年度「10 大最佳車款」的歐洲運動休旅車唯一入選年度「10 大最佳車款」的法系運動休旅唯三入選年度「10 大最佳車款」的歐洲品牌此份殊榮不僅彰顯 PEUGEOT 3008 全方位的產品競爭力，更使其成為 2025 年度最受矚目的歐洲運動休旅代表車款之一。＋新世代設計 × 創新油電科技，PEUGEOT 3008征服日本評審團PEUGEOT 3008 建構於最新 STLA Medium 模組化車身與底盤平台之上，以「Fastback 飛獅背跑旅」斜背車身比例展現品牌最新設計語彙，將獅子仿生意象、未來科技線條與法式美學精準融合，打造兼具動感與優雅的CARLINK鏈車網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
載客司機魂斷國道…死者母淚揭：尪才走半年，又痛失愛子！噩耗惹鼻酸
國道一號南向170.7公里處，台中市豐原交流道附近，昨天（4日）凌晨發生嚴重連環車禍事故，一輛聯結車與3輛小客車發生連環追撞，造成1死9傷。據悉，33歲的死者彭姓男子，本身未婚，是載客司機，遇車禍罹難；母親接獲噩耗，到殯儀館認屍痛哭，還透露丈夫（死者父親）剛往生半年，未料，這場車禍，又讓他痛失愛子。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
致敬傳奇飄移車手 670匹馬力的Subaru BRAT復古狂想
儘管賽車傳奇Ken Block已逝世近三年，但他的極限駕駛精神與Gymkhana系列影片仍持續以輪胎煙霧的形式燃燒。在最新一集的Hoonigan製作系列中，拉力賽車手Travis Pastrana再度回歸，然而這次他駕駛的座駕令人意想不到，一輛經過重度改裝，重新詮釋的Subaru BRAT。這款車由Vermont SportsCar團隊精心打造，將這輛經典的皮卡車變身為隨時能征服澳洲內陸的野獸，準備在最新Gymkhana影片《Aussie Shred》中，以前所未有的姿態挑戰澳洲的獨特地形。最新的Gymkhana系列影片在澳洲登場，採用的是一輛Subaru的爆改車款。這輛專為特技駕駛打造的BRAT擁有令人驚艷的性能數據。其核心是一具2.0升渦輪增壓四缸引擎，經過極致調校後，能夠爆發出驚人的670匹馬力與94公斤米的扭力。更令人振奮的是，這顆引擎的紅線轉速高達9,500 rpm，聲浪更是前幾部Gymkhana影片中所有車款前所未有的狂野。強大的動力輸出將BRAT變成一頭絕對的性能猛獸，為Pastrana在極限操駕中提供了無窮的動力。 如同Pastrana之前駕駛的Subaru GL WaCarture 車勢文化 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
『影片』Mazda CX-90媲美三、四百萬等級的豪華SUV
別以為車長5.1米、重量破二公噸的Mazda CX-90開起來很沉重、很有壓力，正好相反，此車在山路上的表現更勝一般的SUV，而且寧靜、舒適、高質感，簡直就是雙B等級的享，但七人座頂規售價僅203.9萬，CP值破表啦！CARLINK鏈車網 ・ 1 天前 ・ 發起對話