悚！水泥預拌車撞爛前車 差幾公分輾到路人

水泥預拌車疑似剎車不及，而發生衝撞事故。（圖／東森新聞）





新北市淡水區發生一起驚悚車禍，一輛大型水泥預拌車疑似沒有注意到前方車輛停等紅燈，煞車不及衝撞前車，預拌車失控到處亂撞，還差點輾到路人，現場是一片凌亂。

上午時間車輛紛紛通過，交通燈號由綠轉紅，灰色轎車沒搶快停了下來，下一秒卻出意外。

警方：「哇哇哇哇。」

員警看著監視器重播畫面驚呼連連，預拌混凝土車疑似沒注意前方轎車已經暫停，急煞不成撞上轎車車尾，再滑行到路邊撞斷路牌。

警方：「欸它撞到後，整個地震。」

撞擊瞬間，混凝土車因為劇烈摩擦而冒出陣陣濃煙，混凝土車擋風玻璃碎裂、車頭保險桿變形，地上都是散落的車殼零件，轎車車尾也被撞到直接凹陷。

驚悚車禍發生在新北市淡水，5日早上10時多，53歲預拌混凝土車駕駛疑似未注意路況，在中正東路二段跟八勢路口煞車不及，因此撞上轎車。事故造成轎車上73歲的駕駛跟71歲的乘客身上多處擦挫傷，肇事駕駛腿部也有撕裂傷，目前都在醫院救治，詳細情形都等待進一步釐清。

