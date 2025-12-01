悚！ 汽車左轉彎沒在看 撞飛過斑馬線學生

（圖／Threads@luiss8295授權提供）





台南新營區一名高中生，上午7點多，綠燈走斑馬線要去上課途中，被一輛左轉轎車撞飛，驚險過程全被行車紀錄器拍下。

學生一早趕上課走在斑馬線上，綠燈過馬路，沒想到，左轉轎車沒注意到，直接撞飛走在斑馬線上的學生，讓目擊駕駛超傻眼。

事發在台南新營區大同路跟綠川北街口，1號上午近8點，誇張的是，撞人的車主還按喇叭，似乎完全沒覺得自己有錯，PO文民眾說，當時急著載小孩上課，所以沒停下來協助，後來發現，被撞的學生自行爬起來，應該只受輕傷。

廣告 廣告

台南新營分局中山路派出所所長柯政安：「針對該車駕駛人未停讓行人之行為，本分局將查證相關資料，並依違反道路交通管理處罰條例，第44條摯單舉發。」

對此警方表示沒接獲報案，但駕駛撞飛行人，導致學生受傷的話，處一萬八千元以上，三萬六千元以下罰鍰，吊扣駕照一年至二年。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

超多人不知道！她綠燈過馬路挨罰500 原因曝光

公車撞死87歲翁.. 失智嬤目睹撞擊瞬間 不知他已身亡

獨家／好大膽？斑馬線上擺3紐澤西護欄擋路惹議

