悚！滑雪滑一半「黑熊冒出猛追」 日本滑雪選手拍下「驚人景象」

日本長野縣白馬滑雪場，滑雪客驚險遭遇熊。翻攝X/@satoboard



日本今年各地熊患不斷，就連已經進入寒冬季節的12月，熊目擊情報仍接二連三。一名職業滑雪選手分享，他前往長野縣白馬滑雪場訓練時，本來在銀白世界中享受訓練，沒想到一隻亞洲黑熊出現在滑雪道上，甚至開始追逐他。畫面曝光後，引發全球網友震撼，熊為何不冬眠再度成為日本網友討論話題。

根據日媒綜合報導，日本職業滑雪選手黑木誠，7日在長野縣「白馬47滑雪場」滑雪時，他用自拍棒與運動攝影機拍下一段恐怖經歷。

畫面顯示，黑木誠站在滑雪板上從雪坡高處一路向下滑，然而滑道左側突然出現1隻黑熊，並全力加速衝向他的右後方，所幸他立即加速往前滑，成功與黑熊拉開距離，避免被牠撲倒攻擊；未能追上黑木誠的黑熊，則因煞不及跌進一處雪堆，最終躲回樹叢深處。

黑木誠也於社群貼文中提到，今年日本橡實似乎收成不好，所以最近他常在森林裡看到熊出沒，但他首度在滑雪道遇到熊，今年秋季他也曾在松川那邊也遇，不過無法確定是否為同1隻。

雖然看到黑熊闖入滑雪道，黑木誠冷靜應對，他也推測，遭遇的黑熊可能是被突如其來的暴風雪暴風雪，以及附近多間滑雪場開始對外開放遊客進入給嚇到，「熊看起來超級驚訝的樣子，也許牠本來準備在附近冬眠呢，希望牠能平安無事，找到一個更安靜的地方安全冬眠。」

日本網友紛紛議論，「好恐怖，我遇到肯定GG」、「這是真的嗎？太誇張了！」、「如果熊開始停止冬眠，滑雪勝地的性質將會改變」、「幸好他技術嫻熟，但如果他是新手，就很容易摔倒，甚至可能遭到攻擊」。

