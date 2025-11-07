悚！ 特斯拉撞水泥車噴飛 推撞4貼機車釀1死、7傷
台北一名開搬家公司的男子，為慶祝生日租來特斯拉，帶著四歲雙胞胎南下墾丁，但卻在恆春高速追撞水泥車，再撞飛路口一家四貼的機車，開車男子傷重不治，老婆小孩傷勢不重。但被撞的機車上一家四口，夫妻兩人雙腿可能得截肢，撞擊瞬間畫面曝光，被撞的機車當時因為超過停止線騎到待轉區，就這麼剛好飛來橫禍。
四貼機車停紅燈，但騎士卻從草埔路越線到恆公路上騎到待轉區等紅燈，下一秒特斯拉高速撞過來。目擊者：「人夾在裡面，孩子也在裡面啦。」
事發在6日下午4點左右，屏東縣恆春鎮恆公路跟草埔路，特斯拉撞到成廢鐵，轎車駕駛脫困時，救護人員緊急CPR，遺憾的是送醫後，從台北南下要替妻子慶生的26歲駕駛李姓男子不治，妻子手骨折，4歲龍鳳胎輕傷。目擊者vs.記者：「有人飆車，然後這台水泥車剛好要右轉，（嗯嗯然後追尾撞到後面汽車嗎），對，汽車他的輪框在那裡啊，特斯拉，（哇他的輪框在那）。」
記者vs.預拌水泥車盧姓駕駛：「（你開的喔），我剛好要轉這邊，他沒在看車還是怎樣，（直接撞上來喔），直接撞過來。」
而越線停在待轉區的是準備送孩子去上安親班的父母，機車上的蔡姓夫妻雙腿骨折轉送長庚，恐有截肢風險，一對6歲7歲的姊妹輕傷送醫。據了解，預拌水泥車盧姓駕駛跟蔡姓機車騎士都沒有酒精反應，這起車禍一共造成1人死亡7人受傷。屏東恆春分局第四組組長陳憲峯：「不慎前方同向行駛之水泥預拌車，造成特斯拉駕駛送醫不治死亡。」
死者在台北做搬家公司開著租來的特斯拉，特別南下墾丁要為太太慶生，就快到墾丁了卻魂斷半路，但開這麼快，是疲勞駕駛還是開到自動駕駛，又或是當街競速才會完全沒煞車釀成意外，警方都要追查到底。
