悚！男不滿分手槍殺女友 「載屍繞1天」自撞電桿曝案情

台南一名60歲蔡姓男子，不滿同居女友提分手，去（114）年9月間，開車載對方外出談判，沒想到談判破裂，男子居然持改造手槍打死女友，隨後嫌犯開車載著女友屍體從嘉義到台南繞行一天一夜，最後自撞路旁電桿，警方到場處理時，一開始以為女子是車禍死亡，但檢視才發現是遭近距離槍殺，當場逮捕蔡姓男子，今（19）日台南檢署依家暴殺人、槍砲等罪嫌將他起訴。

白色轎車車速不快，直直的往路邊電桿撞上去，整輛車停了下來，開車的就是60歲的蔡姓男子，就在2025年9月20日凌晨，他不滿女友提分手，開車載女友外出談判，沒想到談判破裂，又討不回男子聲稱的，交付對方的數十萬元，他當場持改造手槍，射擊女友頭部致死，後續載著女友屍體，從嘉義到台南繞行一天一夜。

9月21日早上10點初，開到柳營區八老爺道路，自撞路旁電線桿，看到被撞的電桿撞擊痕跡還在，而當下警方獲報到場時，一度以為侯姓女友是因撞車死亡，但後續相驗發現，是遭到槍殺。

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸說：「朝副駕駛座上侯姓女子頭部射擊，造成侯姓女子中樞神經損傷死亡，蔡姓男子隨後服用安眠藥，並駕車到台南市柳營區，撞擊路旁某電線桿後經警查獲。」由於犯案槍枝子彈都在車內，蔡姓男子因罪證確鑿，當場遭到逮捕送辦，也遭法院裁定羈押，台南地檢署19日以依殺人等罪嫌將他提起公訴。

