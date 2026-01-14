悚！男毒駕逆撞5車翻覆 「1大2小」驚險逃劫

高雄市 / 綜合報導

高雄市苓雅區福安路，昨(13)日晚上7點多發生一起驚險車禍，1輛轎車突然逆向衝撞路邊小貨車，當場翻覆，還波及路邊4輛機車及黑輪攤車，當時1名媽媽帶著2名小孩就在前方，還好跑得快，不然就被撞上，相當驚險，警方從曾姓男子車上查獲毒品，唾液試劑測試確定毒駕。

晚上7點多，民眾走在路上，結果這時候，一輛轎車從後方開來，突然越開越偏，直接撞上停在路邊的車輛，碰的好大一聲，媽媽和2位小朋友，趕快往前跑，真的差一點點就被撞到。民眾說：「用跑的(還好沒被撞上)，很幸運。」

換個角度再看一次，轎車突然逆向失控衝撞，黑輪攤車小貨車，還有停在路邊的4輛機車，通通受到波及。民眾說：「在那邊工作，結果一輛車就撞上來，還好我們都有聽到聲音，來得及閃。」民眾說：「知道有車禍，不知道哪撞的，出來看，整輛車翻覆在那。」

現場一團亂，車禍意外發生在高雄苓雅區福安路，昨日晚上7點多，一名57歲的曾姓男駕駛，開車突然逆向衝撞，還好媽媽和2位小孩閃得快，沒有被撞到，駕駛輕微擦傷，現場查獲毒品。

高雄市苓雅分局凱旋所副所長李先宜說：「於曾男車上查獲海洛因3包，及依托咪酯電子煙1支，曾男毒品唾液試劑測試結果，呈現陽性反應，警方現場將曾男逮捕偵辦。」駕駛被依違反毒品罪嫌，逮捕後移送地檢署偵辦，另外毒駕行為，依法製單舉發，又被查出曾男開的車輛，車牌為逾檢註銷車牌，也將依法扣牌及查扣車輛，毒駕失控衝撞，還好沒撞到人，但後續賠償恐怕也不少。

