悚！男返家遭鄰持刀攻擊挾持 頭部中刀5公分撕裂傷

雲林虎尾一名63歲陳姓男子，8號中午務農開車返家，突然遭到王姓鄰居強拉下車持菜刀攻擊！造成他頭部5公分撕裂傷，甚至還遭挾持，嚇得家人趕緊報警，由於鄰居情緒激動，警方到場壓制後，將人強制送醫治療，檢方訊後依殺人未遂和強制罪，向法院聲請羈押獲准。

雙方疑早有嫌隙揮刀 殺人未遂、強制罪羈押

陳姓男子返家後遭人強行拖下車。圖／台視新聞

從曝光監視器拍下，陳姓男子開著小貨車務農返家，車都還沒停好，王姓鄰居就衝上前強行將他拖下車，並拿菜刀架在他的脖子上不斷威脅，眼看對方情緒十分激動，陳男擔心生命危險不斷反抗，雙方扭打成一團。

過程中，陳男頭部被砍了一刀，撕裂傷長達5公分，鮮血直流，他的太太聽見呼救聲，趕緊跑出來，並打電話報警，兒子也拿出手機錄影蒐證。

經過調查，兩人疑似早有嫌隙，43歲的王姓鄰居，覺得遭到陳男家人監控、跟蹤，8號中午跑到對方家門前持菜刀挾持。陳男說，鄰居之前就多次在住家附近丟玻璃瓶、咆哮威脅，當時就有報警，鄰居被強制送醫，沒想到出院後，疑似心懷怨恨持刀報復。

家人擔心問題一再發生，警方到場後，火速將人壓制移送地檢，檢方訊後也依殺人未遂和強制罪，向法院聲請羈押獲准。

