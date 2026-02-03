南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

3日上午11點多，嘉義縣朴子市台19線發生聯結車撞進早午餐的車禍。一輛小貨車要迴轉，卻沒注意到對向的聯結車，硬是轉過去，導致聯結車煞車不及撞上，接著又去撞路旁另一輛小貨車，再失控衝進早午餐店才停下來，所幸當時早午餐店沒有客人。聯結車駕駛和小貨車駕駛都受傷送醫，沒有生命危險。

悚! 聯結車為閃避迴轉車 失控撞車再撞進早餐店

嘉義縣朴子市台19線發生聯結車撞進早午餐的車禍，釀2人受傷。（圖／民視新聞）

監視器畫面，一輛小貨車開到十字路口停下來，準備要迴轉，等到對向小轎車開過去之後，他沒有馬上轉而是等了幾秒鐘，但這時對向一輛聯結車正疾駛而來，小貨車司機不知為何沒有看到，這時才開始要迴轉，導致聯結車駕駛來不及反應撞上，接著撞上停在路旁另一輛小貨車，然後撞進路旁的早午餐店才停了下來。早午餐店家：「我在煮麵，聽到碰一聲先跑，往裡面跑，我的整個檯子都移位了，我要趕快先關火，嚇到真的有嚇到。」受害小貨車駕駛：「他要閃那個藍色的迴轉，那砂石車撞到房子，然後再來就撞到我那一台車。」嘉縣警交通事故處理小組小隊長葉俊志：「葉姓男子駕駛大貨車，由南往北行駛行經該路段，閃避不及撞擊迴轉車輛後，再撞擊停放於路旁卸貨之臨停自小貨車，及早餐店造成3部車輛交通事故。」

聯結車為閃避迴轉的小貨車，失控撞進路旁早午餐店，釀2人受傷。（圖／民視新聞）

車禍地點就在嘉義縣朴子市台19線上，聯結車頭整個被壓扁，駕駛被卡住動彈不得，消防人員抵達後，趕緊出動工具破壞車門，才將36歲的駕駛救出，連同小貨車駕駛一起送醫。嘉縣朴子消防分隊小隊長蔡文嘉：「男性36歲司機脫困救出，經評估人員意識清楚，主訴頭暈頸部疼痛腳麻，另自小貨車男性22歲司機救出，主訴肢體外傷。」受害小貨車駕駛：「若再晚半小時我看會死好幾個，那間都客滿。」附近民眾表示，這間早午餐店生意很好，幸好當時才剛開始營業，還沒什麼客人，只有業者夫妻倆在店裏，否則後果不堪設想，但店面被撞成這樣，恐怕得好一陣無法營業，得等到肇事責任確定之後才能索賠。

