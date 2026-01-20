悚! 藤山步道驚見婦人"持刀恐嚇" 3人驚惶逃

中部中心／綜合報導

彰化員林市藤山步道，驚傳有人持刀事件！19日上午，有民眾和朋友去步道健行，卻突然有一名婦人，拿著刀從一處民宅走出來，還出言威脅，再不走的話就砍人，所幸有一名疑似婦人家屬的男子，出現制止並將婦人帶走，全案沒有人受傷。

沿著山路慢慢向上，所經之處，綠意盎然，位在彰化、南投交界的藤山步道，是老少咸宜的輕鬆健行步道，但19日上午，卻發生一起驚悚持刀事件！





當事人表示，當天和兩個朋友，一起到藤山步道放鬆散步，正在討論要往哪個方向移動時，突然有一位婦人，從房子走出來，手上拿著菜刀，還大聲威脅再不走就要砍人！

所幸後來有一個疑似婦人家屬的男子，出現並將她帶離現場，而持刀婦人，疑似是不滿外面聲音太吵，才會拿刀出現在步道上。





當事人已經在案發隔天報案，派出所也有轉報給衛生所處置，所幸事件沒有人員受傷。

持刀事件，雖然沒人受傷，但也引起，極大恐慌，目前警方已經加強周邊巡邏，避免類似驚魂，再度發生。

