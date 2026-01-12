悚! 貨車車上竹子尾端突出車尾 拖吊車報廢車「疊疊樂」

中部中心／張家維 南投報導

南投地區最近接連出現高風險載運畫面。有民眾就發現一輛載運大量竹子的貨車行經市區時，車斗竹材堆疊高度明顯過高，尾端突出車尾，載運貨物歪斜；另外還有一輛拖吊車，一次載運多達4輛報廢車，像疊疊樂畫面驚險。

行經南投市路口，右前方一輛拖吊車慢慢開過去，看得讓人傻眼，車上1、2、3居然疊了三輛汽車、後面也沒閒著，還拖吊一輛！車上三輛車子，都是車頭朝下被豎直疊起，整個車身高度疊高，整體高度明顯超出一般視線，行經路口時幾乎接近電線桿與路旁樹木，路面顛簸更嚇人！

視線被擋住，後方的用路人看了都捏一把冷汗，心跳漏了半拍，也跟著步步驚心，有多遠離多遠；





載運貨運像在表演特技的，還有南投竹山鎮這輛貨車，載著大量竹子行經市區道路時，車斗竹材堆疊高度早就超過車身，而且尾端也突出車尾，更嚇人的是整車竹子疑似行車時轉彎移位，導致整輛貨車上方看起來歪斜，一側傾倒，讓後方駕駛人不敢靠近，直呼感覺下一秒就會翻車。警方指出，這些行為既違法更是危險，違規可處汽車所有人新臺幣3000元以上18000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

